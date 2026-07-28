LaLiga da la bienvenida a los clubes ascendidos a LaLiga EA Sports y Hypermotion en la campaña pasada

LaLiga ha dado la bienvenida a los clubes ascendidos a LaLiga EA Sports y Hypermotion en la campaña pasada. - RAFA APARICIO

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Liga homenajeó este martes a los clubes ascendidos a las categorías LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion y les dio la bienvenida para esta campaña 2026-27, en un acto en la sede de dicho organismo en Madrid presidido por el máximo responsable de LaLiga, Javier Tebas, y con la presencia de representantes de los equipos.

"Hoy LaLiga no entrega ninguna plaza, os la habéis ganado en una temporada difícil con partidos buenos y malos. Cuando algo se cruzaba en el camino superásteis el obstáculo y llegasteis al objetivo final. No estáis aquí porque os hayamos ascendidos, sino porque os lo habéis ganado. Por tanto, nadie os ha regalado nada, la historia puede llenar estadios y sustentar clubes, pero la no suma los puntos en el campo, los habéis ganado vosotros", reconoció el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tebas también advirtió de que no "hay que mezclar ambición con imprudencia" porque "ascender cuesta años y deshacer el trabajo previo un solo mercado de fichajes". "El control económico no existe para fastidiar a los clubes sino para evitar que el sueño se convierta en pesadilla. Se trata de invertir bien y que el club sea viable aunque los resultados no acompañen. Exige profesionalidad, transparencia y mejores servicios", aclaró.

El presidente de LaLiga enfatizó la lucha contra el racismo y la piratería. "No podemos tolerar el racismo y la intolerancia y se debe saber la línea roja que no debe cruzarse. También proteger nuestro producto. Quien consume fútbol ilegal perjudica a los clubes, quitando recursos a las plantillas y canteras. Por eso la lucha contra la piratería también es una lucha a favor de la sociedad de los clubes", aseveró.

"Aquí no hay clubes privilegiados por su tamaño o copas, no juega nadie por presupuesto, se asciende y desciende por temas deportivos. Uno cae y puede volver y recuperar su lugar. Esto es lo que mantiene vivo el fútbol, la meritocracia. El día en que la meritocracia deje de importar, el fútbol perderá su alma", añadió sobre la esencia del deporte y de LaLiga.

Y es que, Tebas dejó claro que LaLiga no es una "institución externa" a los clubes, sino que las propias instituciones son parte de ella, al disponer de "recursos y obligaciones". "En LaLiga tendréis apoyo para crecer en todos los ámbitos, pero ese crecimiento debe partir de vuestra propia identidad. LaLiga necesita clubes con historia y reconocibles. La identidad de un club no puede perderse nunca", señaló.

"Miráis atrás y podéis estar orgullosos. Disfrutadlo y celebradlo con la gente. Lo fácil es estar en los buenos momentos, pero lo difícil es seguir en los momentos difíciles. Habéis demostrado que sabéis ascender, ahora debéis demostrar que podéis manteneros. Doy la enhorabuena a todos los clubes ascendidos, bienvenidos a vuestra nueva categoría", concluyó Tebas.

"EL CAMINO CORRECTO ES EL TRABAJO"

El presidente del Real Racing Club, Manolo Higuera, recordó los principios que han llevado al club cántabro hacia la elite del fútbol nacional. "Nos centramos en la mejora continua y en un proyecto a largo plazo porque no creemos en los giros ni resultados esporádicos. Desde la responsabilidad, estoy de acuerdo con Tebas en que el éxito deportivo no debe condicionar la supervivencia de una institución. Hemos tenido un éxito importante, después de pasar momentos difíciles", señaló.

Por su parte, el CEO del RC Deportivo, Massimo Benassi, destacó que los pilares fundamentales para el crecimiento del club los implementaron hace tres años en los que vivieron los ascensos del primer equipo a Segunda División y del filial, a Primera Federación la campaña pasada. "Nos sentamos a pensar en lo que es la ciudad deportiva ahora y lo que será la próxima temporada. Ese es el corazón del proyecto. Lo que no vamos a olvidar es el trabajo y el sacrificio que hemos hecho", destacó.

Para el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, el "camino correcto es el trabajo, la ilusión y humildad". "El camino debe ser la cantera junto a complementos que puedan llegar. El Málaga CF es cantera", destacó.

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, advirtió de la "complejidad" de LaLiga Hypermotion. "Parece que estás ascendido, pero si pierdes tres partidos seguidos te juntas con los de abajo. Tenemos la ilusión y las armas, pero hay que estar tranquilos y saber que pasaremos momentos difíciles. Hay que estar preparado para ello", aseveró.

Para la presidenta del CD Eldense, Carolina Holguín, el ascenso a la Segunda División siempre fue la "ambición" del club. "El objetivo de ahora es consolidarnos en el fútbol profesional para tener una representación digna de nuestra provincia, Alicante", reseñó.

Para el director de Relaciones Institucionales del RC Celta, Carlos Cao, es un "éxito" el proyecto de "identidad, raíces y cantera" que está llevando a cabo el club, sin olvidarse tampoco de la "influencia" del entrenador del primer equipo, Claudio Giráldez.

"Debutar en LaLiga Hypermotion es un gran reto y una gran dificultad porque nutrimos al primer equipo estando más cerca de ellos, pero nos alejamos del juvenil. Es un ejercicio de responsabilidad, pero el equipo va a seguir apostando por la cantera", valoró.

El presidente del CE Sabadell, Pau Morilla-Giner, se decantó por el 'rock and roll' para definir la forma en la que subieron a LaLiga Hypermotion, después de remontar al Real Madrid 'B' en semifinales y al Zamora CF en la final. "Con la misma ilusión y humildad afrontaremos esta temporada. Es cierto que subir no era nuestro objetivo, pero si persigues la excelencia te da estos resultados. Solo con trabajo llegas a estos sitios", concluyó.