LaLiga denunciará ante Disciplina "la agresión" a Camavinga tras el 1-2 en el Clásico

Los jugadores del Real Madrid en el momento de celebrar el 1-2 de Mbappé en el Clásico ante el FC Barcelona de LaLiga EA Sports 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga confirmó este lunes que denunciará ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a aquellos aficionados que agredieron este domingo al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga durante la celebración del 1-2 en el Clásico ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Este lunes se dieron a conocer imágenes del momento del festejo madridista tras el tanto de Kylian Mbappé que dio el triunfo a los de José Mourinho en los minutos finales y tras un pase del propio Camavinga. Además, de captar la caída de algún objeto, se puede ver como el centrocampista es agasajado por sus compañeros cerca de la grada de detrás de la portería y varias banderas tratan de golpearle, si causarle daño y con el neerlandés Denzel Dumfries apartando al futbolista y pidiendo calma.

"Ante las imágenes que han salido publicadas hoy lunes, desde LaLiga se denunciará ante el Comité de Disciplina la agresión a Camavinga por parte de algún aficionado en el Camp Nou durante la celebración del segundo gol ayer domingo en El Clásico", indicaron fuentes de la patronal, que reiteró que "mantiene su firme compromiso por erradicar cualquier acto violento o intolerante del fútbol español".