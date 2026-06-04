LaLiga y Duracell realizan la primera activación de su acuerdo en los 'Playoffs' de LaLiga Hypermotion

Grafismo de la activación de LaLiga y Duracell por los 'Playoffs' de LaLiga Hypermotion - LALIGA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y Duracell activarán por primera vez su acuerdo de patrocinio global durante los 'Playoffs' de la LaLiga Hypermotion, las eliminatorias que determinarán el último equipo que asciende a LaLiga EA Sports y que reunirá a UD Almería, Málaga CF, CD Castellón y UD Las Palmas.

Según indicó la patrona en nota de prensa este jueves, esta activación convierte a Duracell en el patrocinador principal de estos 'Playoffs' y supone el primer gran despliegue conjunto desde el anuncio de la alianza entre ambas organizaciones el pasado mes de mayo.

Estas eliminatorias, que constarán de dos semifinales y una final, todo a ida y vuelta, "representan el tramo final de una temporada exigente, en la que los equipos afrontan una última oportunidad para alcanzar su objetivo", remarcó LaLiga.

Un contexto que conecta de forma natural con el territorio estratégico 'Tiempo Añadido', desarrollado por LaLiga y Duracell para poner en valor aquellos momentos en los que la energía, la perseverancia y la capacidad de seguir adelante resultan determinantes siendo lo valores que la marca lleva décadas transmitiendo a los consumidores a través de sus pilas de larga duración, diseñadas para rendir al máximo cuando más se necesitan.

Bajo este concepto, la campaña buscará asociar la emoción y la intensidad propias de las eliminatorias de ascenso con los valores que definen a Duracell, reforzando la idea de que la energía no fallará en el momento decisivo.

Para ello, la activación tendrá presencia a lo largo de todo el ecosistema de LaLiga, incluyendo retransmisiones audiovisuales, estadios, canales digitales, redes sociales y diferentes soportes de comunicación. Como parte de la campaña, los 'Playoffs' de LaLiga Hypermotion estrenarán además nuevas integraciones audiovisuales desarrolladas junto a Duracell, con presencia de marca en grafismos de retransmisión y otros activos vinculados a la cobertura de los encuentros.

La iniciativa se completará con contenidos específicos en medios propios y plataformas digitales, así como con la recuperación de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de los 'Playoffs', marcados por goles, remontadas y acciones decisivas en los instantes finales de los partidos.

"Con esta activación, LaLiga y Duracell continúan desarrollando una alianza que encuentra en los momentos decisivos del fútbol el escenario idóneo para conectar con los aficionados y poner en valor la importancia de mantener la energía hasta el último minuto", sentenció el organismo que preside Javier Tebas.