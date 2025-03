LaLiga y EA Sports FC lanzan la cuarta edición de VS RACISM con el arte urbano como protagonista

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, en colaboración con EA SPORTS FC, lanza por cuarto año consecutivo y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el próximo 21 de marzo, la campaña VS RACISM, en esta ocasión con el arte urbano como protagonista, según un comunicado.

Esta es la cuarta edición de la campaña VS RACISM, que se suma a las anteriores Unity VS Racism, Together VS Racism y #1voiceVSRACISM. En 2025, además de recuperar el himno que puso voz a la pasada edición, LaLiga y EA Sports FC han contado con la colaboración de SUSO33, quien fusiona el arte urbano y el fútbol para reflejar la diversidad y la riqueza cultural que ambos representan.

Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga, insistió en que "el racismo no tiene cabida en el fútbol" ni en la sociedad. "Seguimos trabajando año tras año para erradicar cualquier forma de odio, promoviendo valores de respeto, diversidad e inclusión. El deporte debe ser un reflejo de la unidad y la convivencia entre culturas", expresó.

Para dar vida a esta campaña, que tiene al arte como pilar fundamental, el artista madrileño ha adaptado su obra 'Crisol de Culturas', que simboliza que el fútbol y el arte comparten un mismo lenguaje: "no entienden de fronteras, sino de creatividad, talento y pasión".

El arte de SUSO33 se convierte en el eje de la acción y consigue trasladar el mensaje de concienciación y sensibilización contra el racismo. Esto se refleja cada día en LaLiga, donde jugadores de distintas razas y nacionalidades conviven en los terrenos de juego, demostrando que la diversidad es "una de las mayores fortalezas del deporte".

Además, el pasado mes de julio, la Comunidad de Madrid anunció la inclusión de muestras de arte urbano en su inventario de Patrimonio Inmaterial. Entre los artistas seleccionados para esta protección se encuentra SUSO33.

En la campaña de 2025, como en años anteriores, los jugadores de la LaLiga saltarán al campo con una camiseta conmemorativa, que podrá desbloquarse en EA SPORTS FC 25 a partir del 21 de marzo, a medida que vayan cumpliendo una serie de desafíos. En los estadios también se mostrará información sobre la iniciativa en diferentes puntos, como en el LED del terreno de juego, en las vallas publicitarias, en los brazaletes de los capitanes y en los videomarcadores.

Además, el balón Puma, que se utilizará en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, la jornada 33 de LaLiga Hypermotion y la jornada 24 de Liga F, será una edición especial inspirada en la obra de SUSO33, reafirmando el trasfondo de la campaña dentro del terreno de juego, y "como un símbolo de diversidad y lucha contra el racismo".