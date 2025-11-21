LaLiga Genuine Moeve arranca su nueva temporada en Tarragona con un récord de 50 equipos

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Genuine Moeve, torneo desarrollado por LaLiga a través de su Fundación y formado por equipos con futbolistas con discapacidad intelectual, ha desgranado este viernes el calendario para su octava edición, que se desarrollará entre 2025 y 2026 y que albergará un récord de 50 equipos en cuatro fases de competición.

Con la compañía energética Moeve en su 'naming', el torneo empezará en los ocho campos del Mediterranean Sports Hub de Tarragona. "El club anfitrión, el Nàstic de Tarragona, recibirá a sus rivales llegados desde más de 30 provincias distintas de 15 Comunidades Autónomas, para disputar en total 75 partidos", explicó LaLiga sobre su cita de este fin de semana.

"Moeve se volcará con esta fase impulsando la promoción del evento en la ciudad y aportando una veintena de voluntarios, profesionales de la compañía, que acompañarán a los equipos participantes", añadió la nota de prensa a rebufo de una primera fase con más de 1.000 jugadores y técnicos.

"Durante la celebración de esta primera fase todos los jugadores bailarán la tradicional haka antes de cada encuentro, en los que sumarán los primeros puntos de la temporada en las clasificaciones deportivas y de Fair Play, siguiendo los principios de LaLiga Genuine Moeve que pasan por compartir antes que competir", indicó el mismo comunicado oficial.

José María Solana, director global de marca de Moeve, se congratuló por el inicio del torneo. "Estamos encantados de acompañar a Fundación LALIGA en esta temporada, compartiendo valores tan importantes como el juego en equipo, el espíritu de superación y la integración, en especial este año con récord de equipos y jugadores. Es decir, más personas que comparten un propósito y crecen juntas, porque en Moeve pensamos que el futuro será mejor si jugamos todos", declaró al respecto.

Clemente Villaverde, presidente de Fundación LALIGA, habló de "un día muy especial". "Damos comienzo a la que será una temporada llena de emoción, ilusión y alegría. Esperamos y deseamos que, una vez más, el proyecto Genuine nos haga disfrutar del fútbol con sus valores como protagonistas. Habrá muchas sorpresas, pero hay algo que no va a cambiar: Se trata de compartir antes que de competir", zanjó desde el Nou Estadi.