LaLiga y el GSIC ponen en marcha 'The Original Inspiration Centre'

Publicado 29/01/2019 18:44:59 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC) han presentado la Startup Competition 2019 de The Original Inspiration Centre by LaLiga supported by GSIC, una iniciativa conjunta para detectar los mejores desarrollos tecnológicos en la industria deportiva y del entretenimiento.

El objetivo es potenciar el talento digital desarrollando soluciones disruptivas en la industria del fútbol, deporte y entretenimiento que ayuden a LaLiga a seguir creciendo en el campo de la innovación y las tecnologías, a través de una competición global de startups tecnológicas que comienza el 29 de enero. Será un paso más en el acuerdo de colaboración global entre Microsoft y LaLiga, que llevan colaborando en la transformación digital de LaLiga desde diciembre de 2016.

La competición impulsada por LaLiga y gestionada por el GSIC, resultado de un acuerdo firmado en septiembre de 2018, pretende crear una puerta de entrada a la industria del deporte y entretenimiento para nuevas empresas en todo el mundo.

Las soluciones que se presenten a la competición deberán basarse en varios aspectos fundamentales: medios de comunicación (OTT, trasmisión, redes sociales, contenido digital, nuevos medios, marketing digital, segunda pantalla, gráficos, análisis, piratería); fan engagement (perfiles de aficionados, redes sociales, deportes electrónicos, gamificación, escucha social, comunidad, comercialización, VR/AR/MR, juegos digitales); Smart Venue (seguridad, fan engagement, venta de entradas, experiencia de aficionados, comidas y bebidas, conectividad, pago sin efectivo, control de acceso y gestión de invitados); rendimiento deportivo (análisis, materiales de práctica deportiva, prevención de lesiones, salud y estilo de vida, investigación); y otros como Big Data, inteligencia artificial o Machine Learning.

La directora general del GSIC, Iris Córdoba, afirmó que desde la empresa están "comprometidos con empresas y organizaciones innovadoras como LaLiga que aportan valor a la industria del deporte en sus procesos de transformación digital". "Formar parte de esta iniciativa nos permite apoyar la estrategia de LaLiga en innovación y ofrecer a las empresas finalistas la membresía en el GSIC que cuenta con una red de más de 200 empresas, mentores y actividades que facilitará la posibilidad de puesta en marcha de un piloto en LaLiga", subrayó.

Por su parte, la Directora de Innovación de LaLiga, Minerva Santana, aseguró que seguirán trabajando en "el desarrollo de las mejores innovaciones tecnológicas que ayuden a mejorar la experiencia de los aficionados y al crecimiento tecnológico de los clubes". "Además, con este tipo de iniciativas, remarcamos nuestro compromiso con la potenciación del talento en la industria del fútbol", indicó.

El proceso de aplicación, abierto hasta el 30 de marzo, concluirá en una primera selección de 25 startups elegidas por un jurado compuesto por representantes de LaLiga, el GSIC y Microsoft. Esas empresas realizarán en mayo presentaciones online de sus propuestas para, en una última fase, seleccionar a las 10 finalistas que podrían llevar a cabo pilotos de sus proyectos de la mano con LaLiga.

La competición ofrece a los finalistas beneficios como sesiones de mentoría impartidas por ejecutivos de LaLiga; posibilidad de implementar sus soluciones dentro de las diferentes áreas del fútbol profesional español; posibilidad de acceso a ciertos activos de LaLiga correspondientes a las áreas en las que desarrollaran sus pilotos; una semana de inmersión a finales de septiembre, con actividades y sesiones de trabajo para conocer a los máximos responsables de LaLiga y GSIC; o un premio en metálico para contribuir con el desplazamiento a España y su estancia durante la semana de inmersión.

En la última fase del proyecto, desde septiembre hasta diciembre de 2019, las 10 empresas comenzarán el programa de aceleración con el GSIC con sesiones de mentoría, contactos con inversores, certificación en transformación digital y posibilidad de acceder al programa Microsoft for Startups. Durante este período también se empezarán a desarrollar aquellos pilotos aprobados por LaLiga.

Las 10 startups finalistas podrán disfrutar de la membresía sin coste en el GSIC durante 6 meses con todos los servicios y ventajas que proporciona el centro a su ecosistema: networking, participación en actividades dirigidas a innovación e investigación aplicada, contactos B2B, visibilidad en medios y eventos internacionales, entre otros.