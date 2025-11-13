LaLiga lanza 'LaLiga Bares Club', el nuevo programa que conecta a los bares con el fútbol

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga presenta 'LaLiga Bares Club', un programa de fidelización creado para reconocer, apoyar y conectar a los bares que se convierten en el punto de encuentro de los aficionados al fútbol, según un comunicado de la patronal emitido este jueves.

"Con esta iniciativa, LaLiga refuerza su compromiso con el sector hostelero, acercándose a los bares como aliados estratégicos y ofreciendo herramientas para potenciar su negocio y rentabilizar su pasión por el fútbol", destacó el comunicado.

'LaLiga Bares Club' ofrece a los hosteleros registrados acceso a ventajas exclusivas, contenidos personalizados y oportunidades únicas para dinamizar su negocio. Desde sorteos y minijuegos diarios hasta promociones con patrocinadores oficiales, el club busca que cada bar se consolide como lugar de referencia para los aficionados.

Entre los principales beneficios del programa destaca un sorteo de un lote de 20 balones y 'merchandising' oficial de Puma, un sorteo de entradas dobles para visitar el museo Legends-The Home of Football en Madrid, los puntos 'MILIGA' -un sistema de recompensas en la plataforma que premia la participación de los bares y les permite acceder a niveles superiores y nuevos beneficios-, sorteos diarios y contenido semanal exclusivo.

"Con 'LaLiga Bares Club' damos un paso más en nuestro compromiso con la hostelería. Los bares son el alma del fútbol en la calle: donde se viven los partidos, se celebran los goles y se comparte la pasión", explicó Alberto Díaz, Director de HORECA de LaLiga. "Este club nace con el objetivo de acompañar a los hosteleros en su crecimiento, ayudándoles a rentabilizar su negocio a través del fútbol, ofreciéndoles visibilidad, herramientas y experiencias que refuercen su papel dentro del ecosistema LaLiga", agregó.