LaLiga presenta el balón de El Clásico

Balón oficial de LaLiga con el que se jugará El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona - LALIGA

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, junto a Puma, presentaron este jueves el balón oficial con el que se jugará los dos clásicos de la temporada, Real Madrid y FC Barcelona, en la jornada 10 y 35 de la Liga EA Sports, con un diseño que refleja "la identidad visual y el legado" de la máxima categoría del fútbol español.

"Puma y LaLiga presentan el diseño exclusivo del balón oficial de los dos partidos de esta temporada de El Clásico, el duelo entre FC Barcelona y Real Madrid. Este balón, con diseño propio, combina un rendimiento de vanguardia con una identidad visual única, creada a medida para reflejar la intensidad y el legado de esta competición de referencia", expresó la patronal de clubes en nota de prensa.

Así, el aficionado ya conoce el balón con el que se va a jugar el duelo entre FC Barcelona y Real Madrid de la jornada 10 y 35 de LaLiga EA Sports, que se disputarán el próximo 25 de octubre y el segundo fin de semana de mayo, respectivamente.