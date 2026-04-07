LaLiga recurrirá ante el Supremo el fallo sobre el paro de los futbolistas contra el partido de Miami

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ha rechazado la demanda interpuesta por la patronal de clubes contra el paro de entre diez y quince segundos del pasado mes de octubre de los futbolistas de LaLiga EA Sports en protesta por el partido Villarreal-FC Barcelona que iba a disputarse en Miami (Estados Unidos).

En su resolución, la Audiencia Nacional consideró que los paros en la novena jornada de la presente temporada 2025-26 por el malestar suscitado por el partido de Miami "no constituyeron una huelga sino una manifestación del derecho de libertad de expresión de los jugadores y de la AFE", en conexión con el derecho de libertad sindical.

Para LaLiga, la sentencia de la Audiencia Nacional reconoce como hecho acreditado el "impacto reputacional y económico generado", derivado de una acción colectiva que afectó directamente al normal desarrollo del producto audiovisual "en un momento de máxima relevancia".

En un comunicado, el organismo presidido por Javier Tebas subrayó que respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de los futbolistas, pero recordó que estos deben ejercerse "dentro de un marco de proporcionalidad y sin provocar alteraciones en la integridad de las competiciones ni en los compromisos asumidos con operadores, clubes y aficionados a nivel global".

"La competición profesional no es únicamente un evento deportivo, sino un producto audiovisual internacional que exige seguridad jurídica, previsibilidad y responsabilidad por parte de todos los actores implicados", añadió.

LaLiga consideró que la sentencia plantea cuestiones jurídicas relevantes sobre los límites entre la libertad de expresión y las acciones colectivas que inciden en el desarrollo de la competición, "especialmente cuando estas tienen efectos económicos y reputacionales acreditados".

Por ello, anunció que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se "clarifiquen" el alcance de estos derechos en el fútbol profesional y se garantice la "adecuada protección" de la integridad de la competición y de sus derechos audiovisuales.

"LaLiga reitera su compromiso con el diálogo, la transparencia y la defensa de un modelo de competición sólido, sostenible y respetuoso con todos los agentes del fútbol profesional", concluye la nota de la patronal de clubes.