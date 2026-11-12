LaLiga refuerza su compromiso contra el acoso escolar con nuevas herramientas para prevenirlo. - LALIGA

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, en el mes en el que se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, refuerza un año más su compromiso con la prevención del bullying y da un nuevo paso para convertir la sensibilización en herramientas concretas de prevención, detección y actuación, tanto en el fútbol base como en el ámbito local.

La jornada, promovida por la UNESCO y celebrada el pasado 5 de noviembre, ha tenido lugar este año bajo el lema "Cada estudiante seguro y protegido: de la promesa a la práctica", una llamada a trasladar los compromisos contra la violencia a acciones sostenidas y aplicables en los entornos educativos.

LaLiga responde a ese llamamiento a través de dos líneas de trabajo complementarias: el proyecto educativo Futura Afición, de Fundación LaLiga, y la Red de Ciudades LaLiga, que une a ayuntamientos, clubes y fútbol profesional.

Ambas iniciativas se enmarcan en LaLiga VS, la plataforma con la que LaLiga canaliza su compromiso contra cualquier forma de odio, y en concreto en su línea de actuación LaLiga VS Bullying. Con ellas, LaLiga pasa de la sensibilización a la acción para que el acoso escolar no tenga cabida ni en las aulas ni en el deporte, bajo un mensaje que resume el espíritu de esta campaña: "Un equipo no deja a nadie solo".

Futura Afición es el proyecto educativo de Fundación LaLiga orientado a promover los valores positivos del deporte y prevenir la violencia desde edades tempranas. El programa combina talleres presenciales, jornadas desarrolladas junto a clubes de LaLiga y recursos digitales que permiten trabajar sus contenidos de manera autónoma.

Y entre las principales novedades para este curso, Futura Afición incorpora una guía práctica de prevención del bullying en el ámbito deportivo y un protocolo específico de actuación en categorías de fútbol base, alineado con el Protocolo de Protección a la infancia de LaLiga.

Estos recursos ofrecen a entrenadores, monitores y cuerpos técnicos herramientas para promover la convivencia, detectar de forma temprana

posibles situaciones de acoso y actuar adecuadamente cuando se produzcan. Los materiales se complementan con una formación online dirigida a profesionales del ámbito deportivo y con el acompañamiento especializado de AEPAE, que permitirá orientar y prestar apoyo a las familias que lo necesiten.

Desde su puesta en marcha en 2015, Futura Afición ha alcanzado a más de 103.000 niños y niñas de más de 1.000 centros educativos de toda España y ha contado con la colaboración de 40 clubes de LaLiga. Con esta nueva etapa, LaLiga y Fundación LaLiga reafirman su compromiso con la construcción de un fútbol libre de violencia, en el que actuar frente al acoso sea una responsabilidad compartida por toda la comunidad deportiva.