LaLiga refuerza su compromiso contra el acoso escolar con nuevas herramientas para prevenirlo

LaLiga refuerza su compromiso contra el acoso escolar con nuevas herramientas para prevenirlo.
LaLiga refuerza su compromiso contra el acoso escolar con nuevas herramientas para prevenirlo. - LALIGA
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 11:45
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   MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   LaLiga, en el mes en el que se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, refuerza un año más su compromiso con la prevención del bullying y da un nuevo paso para convertir la sensibilización en herramientas concretas de prevención, detección y actuación, tanto en el fútbol base como en el ámbito local.

   La jornada, promovida por la UNESCO y celebrada el pasado 5 de noviembre, ha tenido lugar este año bajo el lema "Cada estudiante seguro y protegido: de la promesa a la práctica", una llamada a trasladar los compromisos contra la violencia a acciones sostenidas y aplicables en los entornos educativos.

   LaLiga responde a ese llamamiento a través de dos líneas de trabajo complementarias: el proyecto educativo Futura Afición, de Fundación LaLiga, y la Red de Ciudades LaLiga, que une a ayuntamientos, clubes y fútbol profesional.

   Ambas iniciativas se enmarcan en LaLiga VS, la plataforma con la que LaLiga canaliza su compromiso contra cualquier forma de odio, y en concreto en su línea de actuación LaLiga VS Bullying. Con ellas, LaLiga pasa de la sensibilización a la acción para que el acoso escolar no tenga cabida ni en las aulas ni en el deporte, bajo un mensaje que resume el espíritu de esta campaña: "Un equipo no deja a nadie solo".

   Futura Afición es el proyecto educativo de Fundación LaLiga orientado a promover los valores positivos del deporte y prevenir la violencia desde edades tempranas. El programa combina talleres presenciales, jornadas desarrolladas junto a clubes de LaLiga y recursos digitales que permiten trabajar sus contenidos de manera autónoma.

   Y entre las principales novedades para este curso, Futura Afición incorpora una guía práctica de prevención del bullying en el ámbito deportivo y un protocolo específico de actuación en categorías de fútbol base, alineado con el Protocolo de Protección a la infancia de LaLiga.

   Estos recursos ofrecen a entrenadores, monitores y cuerpos técnicos herramientas para promover la convivencia, detectar de forma temprana

   posibles situaciones de acoso y actuar adecuadamente cuando se produzcan. Los materiales se complementan con una formación online dirigida a profesionales del ámbito deportivo y con el acompañamiento especializado de AEPAE, que permitirá orientar y prestar apoyo a las familias que lo necesiten.

   Desde su puesta en marcha en 2015, Futura Afición ha alcanzado a más de 103.000 niños y niñas de más de 1.000 centros educativos de toda España y ha contado con la colaboración de 40 clubes de LaLiga. Con esta nueva etapa, LaLiga y Fundación LaLiga reafirman su compromiso con la construcción de un fútbol libre de violencia, en el que actuar frente al acoso sea una responsabilidad compartida por toda la comunidad deportiva.

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