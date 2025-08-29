LaLiga remite a Competición y Antiviolencia los cánticos racistas contra Mbappé y Vinícius en el Tartiere

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga finalmente ha remitido al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión de Antiviolencia los cánticos de tinte racista producidos el pasado domingo en el Carlos Tartiere durante el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid.

El organismo inicialmente no había recogido en su primer escrito de denuncias del pasado martes estos gritos de un sector de la grada en el momento del gol de Kylian Mbappé y en la segunda parte contra Vinícius Jr, pero este viernes informó que había hecho una ampliación con ambos tras comprobar que "ambas circunstancias fueron recogidas por las cámaras del programa de Movistar+ 'El Día Después'" y que se difundieron el lunes, y que "tras la publicación del video en el citado programa, numerosos medios de comunicación digital y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos".

De este modo, LaLiga denuncia que en el minuto 37 de este partido, "tras la consecución del primer gol del Real Madrid", anotado por Kylian Mbappé, "un grupo de aficionados locales, ubicados en lateral del campo, donde los jugadores visitantes se encontraban celebrando abrazados, profirieron la onomatopeya del mono, 'uh, uh, uh', sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión".

Igualmente, cita lo sucedido en el minuto 63, cuando Vinícius Jr "accedía al terreno de juego" y de nuevo un grupo de aficionados locales "volvieron a proferir" este onomatopeya, "sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión".