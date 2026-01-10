El Andorra-Cultural Leonesa, pospuesto a las 18.30 horas por la nieve

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto para este sábado a las 16.15 horas en el Nou Estadi de la FAF, ha retrasado su comienzo hasta las 18.30 horas para dar tiempo a los operarios a retirar la nieve caída durante la madrugada y esta mañana en el Principado.

"El partido de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural Leonesa, previsto para este sábado a las 16.15 horas, se pospone a las 18.30 horas de hoy, con la previsión de que pueda disputarse si las condiciones meteorológicas lo permiten. La decisión ha sido adoptada conjuntamente por los clubes, la RFEF y LaLiga", confirmó LaLiga.

Con este margen, tanto la patronal como los clubes esperan que el campo pueda estar practicable. "Las partes implicadas están trabajando intensamente para adecuar el terreno de juego tras la intensa nevada caída en las últimas horas, en un esfuerzo conjunto por garantizar que el encuentro pueda celebrarse con normalidad", indicó.

Previamente, LaLiga había solicitado al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensión y aplazamiento del duelo debido a "las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que afecta al terreno de juego".

Andorra ha amanecido este sábado con casi 30 centímetros de nieve. El propietario y presidente del Andorra, el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, se unió a los empleados del club esta mañana para tratar de retirar la nieve del terreno de juego.

"Jugamos a las 16.15 horas contra la Cultural Leonesa y estamos con 28 centímetros de nieve. Invito a toda la gente de Andorra a venir a ayudarnos. Traed palas. Hoy jugamos", señaló Piqué en un vídeo publicado en sus redes sociales.