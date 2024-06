LaLiga y UAX Rafa Nadal School of Sport desarrollan el Grado en Gestión Deportiva.

Esta titulación estará incluida en la oferta formativa de la escuela deportiva de la UAX en el nuevo campus urbano de Chamberí



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y UAX Rafa Nadal School of Sport han desarrollado de forma conjunta un Grado en Gestión Deportiva para el curso 2024-25, que se impartirá en el nuevo campus urbano del madrileño barrio de Chamberí de la UAX y contará con 60 plazas.

Dicho Grado tiene la base de estudios de ADE y se ha adaptado a las nuevas necesidades que demanda la industria del deporte. Además, los estudiantes que cursen el Grado podrán realizar prácticas académicas en empresas líderes como la Rafa Nadal Academy, un centro de alto rendimiento puntero a nivel mundial cuyo objetivo es el de formar a nivel deportivo y académico a jóvenes deportistas de todo el planeta, LaLiga y sus clubes, Babolat, As, Playstation, Joma, Decathlon, You First o Football Emotion.

Con esta nueva titulación, ambas compañías pretenden reforzar su compromiso con la excelencia y con la combinación de su experiencia y conocimiento de la industria deportiva y educativa, mientras lideran la formación que requieren los profesionales del futuro de la industria del deporte.

La profesionalización de la gestión deportiva en su máxima extensión, desde la labor de marketing y negocio, pasando por la administración de propiedades deportivas, la dirección de entidades o el asesoramiento a equipos o deportistas, es ya una realidad que ha provocado una búsqueda cada vez mayor de profesionales especializados en estos ámbitos.

Este nuevo Grado, está avalado por la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) y 45 empresas y sociedades de la industria deportiva.

Además, contará con certificados adicionales para el impulso de la transformación digital e innovación en línea con el modelo único y diferencial de UAX, que busca integrar la tecnología en todas sus titulaciones.

Por otro lado, la aportación de LaLiga será clave en aspectos como la realización de clases magistrales y proyectos específicos que se desarrollarán en el campus o en la sede de la patronal.

El nuevo Grado en Gestión Deportiva estará integrado dentro de la oferta formativa de UAX Rafa Nadal School of Sport, la escuela deportiva de UAX impulsada junto a la Rafa Nadal Academy y el equipo de Rafa Nadal.

Para Miguel Palencia, director de UAX Rafa Nadal School of Sport, el lanzamiento del Grado es un "hito muy importante" dentro de los objetivos de la escuela con el equipo de Rafa Nadal. "Creemos que tenemos la obligación de potenciar la cantera de los futuros profesionales del sector y eso pasa por especializarse antes como ocurre en USA, donde toda la industria se encuentra profesionalizada. Tener a LALIGA de socios en el proyecto es un honor para la escuela ya que nos unen muchos valores y planes para la formación y educación en la gestión deportiva en España e internacional", comentó Palencia.

Por su parte, Maribel Nadal, subdirectora de la Rafa Nadal Academy, destacó que desde la Rafa Nadal Academy apoyan el nuevo Grado como un "paso muy importante" en la formación del talento en la industria en España y en su proyecto con UAX, a la vez que refuerzan su "alianza" con LaLiga.

En este sentido Juan Vicente Marín, director adjunto a la Dirección General Ejecutiva de LaLiga, ha resaltado que esta alianza estratégica con UAX es otro ejemplo del compromiso de la patronal "con la excelencia y la innovación" en la formación de profesionales del deporte.

"También es un privilegio para nosotros poder asociarnos con líderes del sector deportivo, como ya hemos hecho anteriormente con la Rafa Nadal Academy", dijo.

Por otro lado, José Moya, director de LaLiga Business School, declaró que LaLiga en 2018 apostó por la educación con la creación de un Departamento Educativo propio. "Ahora esta alianza con UAX sigue reforzando dicha apuesta, pues sabemos que la formación ayuda al crecimiento de la industria del deporte", manifestó.