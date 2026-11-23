El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal en un partido de Champions - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal, Rodri, Espart y Andreas Christensen en una convocatoria de veintidós futbolistas para viajar este lunes a Azerbaiyán, donde el conjunto azulgrana se medirá este miércoles al Sabah en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, según ha informado el club catalán.

La principal novedad de la expedición culé reside en la ausencia por precaución del delantero internacional español Lamine Yamal, que sufre unas leves molestias en el tobillo derecho tras disputar los noventa minutos en la remontada liguera de este domingo ante el Villarreal (3-2) en el Spotify Camp Nou, sumándose así a las bajas ya conocidas de Rodri, Espart y Christensen.

Ante estas cuatro ausencias, el preparador alemán ha recurrido al filial para completar la lista con la presencia de Fariñas, Bisiwu y A. Campos, quienes viajan este mismo lunes con el primer equipo con dos días de antelación respecto al encuentro debido a la larga distancia del desplazamiento hasta la capital azerbaiyana.

El equipo azulgrana afronta la recta final de esta fase liga de la máxima competición continental con cuatro encuentros por disputarse, contando el compromiso de este miércoles frente al Sabah, en los que sumar los tres puntos resulta fundamental para el objetivo de finalizar la liguilla entre los ocho primeros clasificados y evitar la ronda previa de dieciseisavos de final.

La lista completa de veintidós jugadores convocados por Hansi Flick la forman los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Cancelo, Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y A. Campos; los centrocampistas Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Olmo, De Jong y Bernal; y los delanteros G. Jesus, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Bisiwu.