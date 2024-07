Lamine Yamal: "No molesta que me comparen con Messi pero son cosas que te restan"

Archivo - Robert Lewandowski and Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Estadio Olimpico de Montjuic on May 19, 2024 in Barcelona, Spain

Archivo - Robert Lewandowski and Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Estadio Olimpico de Montjuic on May 19, 2024 in Barcelona, Spain - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona e internacional español Lamine Yamal aseguró este viernes que no le molesta que le comparen con el argentino Leo Messi pero que cree que le "resta" al considerar que nunca llegará a ser lo que el '10' en el Barça, poco después de que saliera a la luz una foto en la que Messi, de joven, sostiene a un Lamine con meses de vida.

"No creo que a nadie le moleste que le comparen con Messi, el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él", señaló en declaraciones al canal de 'Jijantes' en Twitch recogidas por Europa Press.

Lamal, que nunca ha podido hablar con Messi, aseguró que esa foto no quisieron hacerla pública. "No, nunca he hablado con Messi. Ojalá hubiera podido hablar con él, pero no lo he hecho. La verdad es que ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi", comentó.

"El primero que me la enseñó (la foto) fue mi padre y nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones esas de Leo y yo", reiteró, por ese mero hecho de considerar que saldría perdiendo y no ganando.

Por otro lado, no escondió, de nuevo, que le gustaría poder jugar con el extremo del Athletic Club y compañero en la selección Iñaki Williams en Barcelona. "A ver, yo no tengo nada que ver, ni pincho ni corto aquí, pero ojalá pueda jugar con Nico", repitió.

En otro orden de cosas, también comentó su cambio físico, con más estatura pero también más fortaleza muscular. "Por la edad, también he crecido un poco más. Estoy muy contento, todo lo que sea crecer y poder estar más cómodo dentro del campo, pues será bienvenido", argumentó.

"Andrés (Martín), el preparador físico del Barça, ha estado conmigo desde que he empezado. Me metía caña porque yo al principio decía 'jugar a fútbol es con las piernas'. Pero no, la verdad es que no. Necesitas unos mínimos. Fue el que estuvo conmigo el día a día, me mandaba planes para hacer en mi casa. Y le estoy muy agradecido", comentó al respecto.

Y tiene claro que el entrenador que más le ha marcado de momento en su carrera es Xavi Hernández. "Fue él que me metió en la élite, el que confió en mí, fue el primero, el que me hizo debutar contra el Betis. Yo creo que ha sido él el que me dio la confianza, me hizo sumar minutos y me puso ahí en el campo", recordó sobre el de Terrassa, todavía sin equipo tras salir del Barça.