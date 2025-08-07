Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz optan al Balón de Oro

Barça y Real Madrid meten a 4 y 3 candidatos respectivamente en la lista final, con hasta 9 del PSG

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Lamine Yamal y Pedri, del FC Barcelona, y Fabián Ruiz, del Paris Saint-Germain, forman parte de la lista de candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 que entrega la revista France Football, con cuatro jugadores del Barça por tres del Real Madrid en una terna de aspirantes copada por el PSG de Luis Enrique Martínez, con nueve de sus jugadores, campeones de la Liga de Campeones, anhelando el trofeo.

Sin duda, el éxito en la 'Champions' ha catapultado al equipo parisino, nominado a mejor conjunto del año y entrenado por un Luis Enrique Martínez que también opta al premio de mejor entrenador. Ello les permite meter a nueve futbolistas entre los candidatos, con muchos números para el exblaugrana Ousmane Dembélé y menos para Fabián Ruiz, uno de los escasos tres españoles nominados.

Los otros dos son los blaugranas Lamine Yamal, también nominado a mejor jugador joven, y Pedri. El Barça, que ganó su primer triplete nacional en la historia de la entidad, tiene también en la lista de candidatos al brasileño Raphinha, que se estrena, y al veterano polaco Robert Lewandowski, en su novena nominación, por lo que el jurado premia la calidad ofensiva del equipo 'culer'.

En cuanto a LaLiga EA Sports, tan sólo Barça y Real Madrid aportan jugadores; nueve entre ambos. Porque el Real Madrid tiene nominados al inglés Jude Bellingham, al francés Kylian Mbappé y al brasileño Vinícius Jr., sin ningún otro club español representado en la lista de 30 nominados a ser el nuevo Balón de Oro.

Más allá de los jugadores del PSG, tanto Lamine Yamal como Kylian Mbappé tienen números para estar entre los mejores situados porque el español es pura magia y energía nueva en el mundo del fútbol mundial, además de ganar siendo todavía menor títulos importantes, y el francés fue el mejor del Real Madrid en un año en blanco para el club madrileño.

El resto de candidatos son Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Vitinha (PSG), Denzel Dumfries y Lautaro Martínez (Inter), Serhou Guirassy (Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting Portugal/Arsenal) y Declan Rice (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane y Michael Olise (Bayern Múnich), Florian Wirtz (Leverkusen/Liverpool), Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister (Liverpool), Scott McTominay (Nápoles) y Cole Palmer (Chelsea).

EL BARÇA Y FLICK OPTAN A MEJOR EQUIPO Y MEJOR ENTRENADOR

El FC Barcelona es uno de los cinco equipos nominados a mejor club masculino de la temporada, junto al Paris Saint-Germain francés, sin duda el máximo favorito, el Botafogo de Brasil y el Chelsea y el Liverpool de la Premier League de Inglaterra.

Los blaugranas, con ese histórico triplete nacional, podrían no tener suficiente para desbancar esa 'Champions' parisina, también la primera para el club galo. Y todavía menos números tienen el Chelsea, pese a ganar el primer Mundial de Clubes de la FIFA, o el Liverpool o el Botafogo desde sus tronos nacionales.

En cuanto al premio Yachine al mejor portero del año, el único español nominado es el internacional David Raya, del Arsenal, que en su primer año como 'gunner' ha sido clave para el equipo del Emirates Stadium, con 55 partidos disputados. En cuanto a LaLiga EA Sports, está representada en los porteros del Atlético de Madrid Jan Oblak y del Real Madrid Thibaut Courtois, dos habituales.

No obstante, el máximo favorito es el italiano Gianluigi Donnarumma, campeón de la 'Champions' con el PSG. Completan la lista de nominados Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Emiliano Martínez (Aston Villa), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán).

Los banquillos también tienen protagonismo, en el premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, está entre los nominados tras lograr el primer triplete nacional --Liga, Copa y Supercopa-- en la historia del club blaugrana, pero tiene mucha competencia.

Sin duda, el gran favorito es el español Luis Enrique Martínez, artífice de la primera Liga de Campeones de la historia para el Paris Saint-Germain. El asturiano compite, además de con Flick, con los italianos Antonio Conte (Nápoles) y Enzo Maresca (Chelsea) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool).