Lamine Yamal salva un punto en Brujas

El jugador del FC Barcelona en una jugada del partido contra el Brujas en la Liga de Campeones - Bruno Fahy/Belga/dpa

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha empatado este miércoles contra el Brujas (3-3) en el Jan Breydelstadion, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, gracias a que Lamine Yamal volvió a acercarse a su mejor nivel tras la pubalgia y pese a que el sistema defensivo blaugrana fue terrorífico, dejando a los de Hansi Flick cerca de ser cazados y de perder una vida.

Pudo marcar más goles el Barça, que estrelló dos balones en el larguero de la meta defendida por Nordin Jackers, pero atrás fue un coladero y tuvo suerte de sólo verse con 3 tantos en contra, porque el Brujas llegó a marcar el 4-3 en el descuento pero con falta previa de Romeo Vernant sobre Wojciech Szczesny, según le hizo ver el VAR al colegiado británico Anthony Taylor.

Salvó un punto el Barça y salvó una vida el equipo de Flick, gracias a un Lamine Yamal que marcó el 2-2 y provocó el 3-3 definitivo. Fue el mejor, de largo, de un Barça que debe tomar nota de lo sufrido en Brujas. Porque cada contra del equipo local parecía letal y casi cada tiro fue gol o casi gol.

En un partido de ritmo frenético y defensas desbordadas, en el que los de Hansi Flick dependieron del talento de Lamine Yamal para no salir derrotados de Bélgica, el joven atacante se desesperó al verse demasiado solo en una noche llena de errores, largueros y sobresaltos. Una noche que deja al Barça undécimo con 7 puntos, a 2 de la zona de acceso directo a los octavos de final. Todo gracias al '10'.

Fue de vértigo el arranque del choque y a los 6 minutos el Brujas golpeó primero gracias a un tanto de Nicolo Tresoldi, tras un pase exterior de Carlos Forbs, y un disparo que se coló por debajo del cuerpo de Wojciech Szczesny, en una acción protestada por fuera de juego que Jules Koundé habilitó por poco. Pero el Barça respondió de inmediato y en el 8' Ferran Torres culminó una preciosa jugada entre Lamine Yamal y Fermín López con una volea picada que puso el 1-1.

Sin embargo, el conjunto blaugrana no corrigió sus desajustes defensivos y volvió a sufrir en transición. En el 17', Carlos Forbs castigó una pérdida tras un córner culminando una contra perfecta junto a Christos Tzolis. El 2-1 reflejaba la inestabilidad del Barça, superado por las rápidas contras locales y con un Szczesny inseguro en los mano a mano. Antes del descanso, los de Flick rozaron el empate con un potente disparo al larguero de Jules Koundé y un mano a mano fallado por Ferran Torres.

Pero el segundo tiempo mantuvo la tónica eléctrica y llegaron más goles. Szczesny evitó el tercero ante Joaquin Seys, y en el 61' Lamine Yamal firmó una jugada de genio para el 2-2: se fue de tres rivales con una croqueta y definió con el exterior de la zurda tras una pared con Fermín para empatar.

Sin embargo, apenas tres minutos después, Forbs volvió a castigar a la defensa azulgrana con su segundo gol, tras ganar la espalda a Balde y superar de nuevo a Szczesny con una picada suave, quizás algo afortunada.

El Barça, más por orgullo que por control, encontró de nuevo el empate en el 77' y lo hizo con Lamine Yamal, omnipresente, que puso un centro desde la derecha que Tzolis desvió hacia su propia portería para el 3-3. Dani Olmo, que entró de refuerzo, rozó el cuarto en el tramo final, y el Brujas llegó a marcar en el 90', pero el gol de Romeo Vermant fue anulado por falta sobre el portero blaugrana tras la revisión del VAR.

El punto mantiene al Barça vivo, antes de su visita a Stamford Bridge, en la pelea por el acceso a los octavos de final, aunque su fragilidad atrás volvió a quedar en evidencia. Flick sigue sin dar con la tecla defensiva, mientras que Lamine Yamal vuelve a sostener buena parte del brillo ofensivo de un equipo que se mantiene, como su próximo Spotify Camp Nou, en reconstrucción. Casi cazan al Barça en Brujas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRUJAS, 3 - FC BARCELONA, 3 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS.

BRUJAS: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika (Audoor, min.84 - Vetlesen, min.87); Forbs (Diakhon, min.78), Vanaken, Tzolis; y Tresoldi (Vermant, min.78).

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia (Cubarsí, min.90+3), Balde (Gerard Martín, min.90+3); Casadó (Olmo, min.58), De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford (Bardghji, min.83); y Ferran Torres (Lewandowski, min.58).

--GOLES.

1-0. Min.6, Tresoldi.

1-1. Min.8, Ferran Torres.

2-1. Min.17, Forbs.

2-2. Min.61, Lamine Yamal.

3-2. Min.64, Forbs.

3-3. Min.77, Tzolis (pp).

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Onyedika (min.32), Diakhon (min.81) en el Brujas y a Koundé (min.47), Lamine Yamal (min.81), Fermín (min.85) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Jan Breydelstadion.