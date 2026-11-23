El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal en el partido contra el Villarreal CF en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal sufre unas leves molestias en el tobillo derecho y causará baja por precaución en el próximo compromiso europeo del conjunto blaugrana, este miércoles frente al Sabah, aunque estará disponible para disputar el encuentro liguero del próximo domingo contra el Deportivo.

"El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo", ha anunciado el equipo en un comunicado.

El parte emitido por los servicios médicos de la entidad blaugrana detalla que el atacante del primer equipo padece estas ligeras dolencias tras completar los noventa minutos en la agónica remontada de su equipo ante el Villarreal (3-2) celebrada este domingo en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

Durante ese exigente duelo frente al 'Submarino', que el equipo dirigido por Hansi Flick levantó con tres goles en apenas diez minutos en la segunda mitad, el joven internacional español tuvo un papel muy activo en el ataque local e incluso provocó un penalti en la primera parte que él mismo terminó fallando antes de acusar estas molestias físicas que le obligan ahora a guardar descanso.