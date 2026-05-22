Laporta carga contra Florentino Pérez: "Fue una rueda de prensa esperpéntica y llena de falsedades"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la Koeman Cup by Fundación Sportium 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cargó este viernes contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y contra el club blanco por las referencias al 'caso Negreira' realizadas durante la última comparecencia del presidente madridista, asegurando que la intervención fue "una rueda de prensa esperpéntica" y acusando al Real Madrid de intentar "desviar la atención" tras "dos años sin ganar nada".

"Fue una rueda de prensa esperpéntica, llena de falsedades en lo que respecta al caso Negreira, una cortina de humo y una estrategia para desviar la atención después de dos años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Encendieron el ventilador de las miserias", manifestó Laporta a los medios antes de participar en la Koeman Cup by Fundación Sportium 2026, torneo solidario de golf organizado por el extécnico y exjugador blaugrana.

Laporta insistió en que el procedimiento judicial relacionado con el denominado 'caso Negreira' acabará dándole la razón al club catalán. "No hay caso", afirmó, antes de recordar que "las relaciones con el Madrid están rotas desde el momento en que se personalizan en el caso y actúan de manera impropia".

Además, aseguró que el FC Barcelona estudia una posible respuesta institucional a las palabras pronunciadas por Florentino Pérez. "Dijo barbaridades, pero cada uno hace lo que quiere. Lo que no puede pretender es que no se reaccione. El club está estudiando esas declaraciones", señaló.

Laporta fue más allá al interpretar las motivaciones del Real Madrid. "Fue una rueda esperpéntica, pero que tenía la estrategia de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada y esto les tiene muy preocupados y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable y la mejor manera es encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea. Esto no lo vamos a permitir y seguro que el club reaccionaremos", advirtió.

"En este sentido, en la rueda de prensa se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica. Afirmando cosas que no son, que además están 'sub iudice', y en este sentido me refiero a lo que hace referencia al Barça. De lo otro ni entro ni salgo, porque se me da igual lo que digan del Madrid y del Madrid. Lo que sí que cuando hablan del Barça, nosotros reaccionamos y con contundencia", añadió.

Pese a las preguntas sobre el Real Madrid, Laporta quiso centrar el foco en la actualidad del FC Barcelona y en el momento que atraviesa la entidad. "Olvidaros de eso, a nosotros nos ocupa el Barça, yo me siento a gusto en el Barça, estoy dedicado al Barça. El Barça es mi vocación y me siento fuerte para tirar adelante esta institución, que ya volvemos a estar en el buen camino, además estamos consolidando la recuperación económica, vamos a acabar el estadio y vamos a tener un equipo muy competitivo", concluyó.

SATISFECHO CON FLICK Y OPTIMISTA PARA EL FUTURO

El presidente Laporta también mostró su satisfacción por la temporada realizada por el equipo y por el rendimiento ofrecido bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick. "Tenemos un equipo que gusta, hay una gran unión, somos un equipo competitivo y hay que seguir trabajando para hacer los ajustes que sean necesarios", señaló.

Además, elogió la labor del entrenador alemán. "Estoy muy contento de la decisión que tomamos de incorporar a Hansi Flick haya salido muy bien. Además es un hombre honesto, es un hombre profesional, que no presume de nada. Su tarea diaria es acabar construyendo un proyecto. Está en todo, está en todo", indicó.

Laporta destacó también la exigencia del preparador germano. "Lo que os quería decir, que Flick es profesional hasta el final. Lo veremos mañana en Valencia. Yo creo que con respecto al rival, con respecto a la Liga, y con respecto a las mismas cosas, tenemos que darlo todo, como hemos intentado siempre", comentó.

En clave de futuro, se refirió a la planificación deportiva y a la situación económica del club respecto a la 'regla 1:1' de LaLiga. "Siempre es bueno estar dentro de la regla 1:1, pero si no estás, siempre hay fórmulas, aunque más gravosas, para fichar lo que queramos. Nos hemos salido siempre con la nuestra", aseguró.

No obstante, dejó claro que el regreso a esa situación no supondrá un cambio radical en la política de incorporaciones. "Pero no por estar en la regla 1:1 tiraremos la casa por la ventana y nos volveremos locos. Los jugadores de los que habláis son muy buenos, pero nosotros somos los que pondremos las condiciones", manifestó.

Por último, evitó pronunciarse sobre nombres concretos del mercado, aunque confirmó que la dirección deportiva ya trabaja en el futuro relevo de Robert Lewandowski. "Dejemos trabajar a Deco; el año pasado nos hacía falta un portero y vino Joan y ahora Deco, con el adiós de Robert, tiene que buscar un delantero", concluyó.