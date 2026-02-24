Laporta: "La denuncia es una jugada oscura y sucia que ni la Justicia ni el Barça permitirán"

Archivo - El expresidente y ahora precandidato del FC Barcelona Joan Laporta - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado este martes que la querella presentada contra él y parte de su anterior Junta Directiva, por parte de un socio que se mantiene en el anonimato, está "llena de falsedades y mentiras" y ha asegurado que se trata de "una jugada oscura y sucia que ni la Justicia ni el Barça permitirán", en declaraciones al programa 'Cafè d'idees' de La2Cat.

"Denuncio que esta querella está llena de falsedades y mentiras. Lo único que puedo hacer es confiar en que el juez no admita esta historia, que evidentemente tendrá respuesta por nuestra parte. Si estas calumnias e injurias prosperan, las tendremos que contestar y no podrán quedar en la impunidad", afirmó en la entrevista, recogida por Europa Press.

Laporta subrayó que el club ha emitido "un comunicado muy duro" porque, a su juicio, la denuncia pretende "ensuciar no solo mi imagen, sino también la del club" y "embarrar unas elecciones". "Aquí se ven intereses. Es una jugada oscura, una jugada sucia, y creo que ni la Justicia ni el Barça lo permitirán", reiteró.

Aunque dijo no poder señalar si detrás de la querella hay algún precandidato, aseguró que este comportamiento le recuerda a lo sucedido durante la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, cuando, según explicó, mientras intentaban inscribirlos en la sede de LaLiga, alguien estaba llamando a LaLiga para que no se consiguiera la inscripción. "Y además iban diciendo en los diarios que si no se inscribía a Dani Olmo se tendría que hacer un voto de censura. Son los que hacen jugadas oscuras", manifestó.

"Ellos ya saben quién llamaba a LaLiga. Gente de poca volada, con intereses, del entorno barcelonista. Había gente de fuera y también algunos desestabilizadores de dentro, a los que su ambición personal les puede. Creo que pecan de inexperiencia, porque estas cosas no funcionan nunca. En unas elecciones lo que procede es proponer en positivo. El que solo busca ensuciar es como un boomerang, acaba retratándose", añadió.

El exdirigente 'culer' apeló a centrar la campaña en propuestas. "Creo que debemos hacer un esfuerzo para que estas elecciones sean unas elecciones en las que los candidatos, en lugar de dedicarse a ensuciar, hagamos propuestas. Yo al menos me estoy dedicando a eso: a presentar una propuesta de continuidad", defendió.

"Mi propuesta es Flick en el banquillo y Deco en los despachos, con un presidente y una junta directiva que manden, y que el Barça siga siendo de los socios y socias, y que tengamos un equipo que continúe haciendo que los 'culers' estemos contentos. Los demás que hagan sus propuestas", expuso.

Sobre las críticas del también precandidato Víctor Font por el caso Olmo y sus "nefastas consecuencias", Laporta respondió: "No lo sé. Si habla de consecuencias nefastas y al mismo tiempo había gente que quería que no lo inscribiéramos, ¿sabe lo que quiero decir? Está manejando una moción de censura. Es falso. Es mentira", opinó.

En relación a su libro 'Així hem salvat el Barça' ('Así hemos salvado al Barça'), presentado este lunes, explicó que ha tenido que "tragarse unos cuantos sapos" para salvar al club y defendió la estrategia seguida en la negociación de la Superliga.

"El acuerdo inicial era que, si resistíamos, cobrábamos 300 millones de euros por la resistencia. Cuando nos dicen que el fondo que promovía la Superliga no ponía el dinero hasta que no hubiera formato de competición, dije que me iba. Me respondieron que no me fuera porque si no se quedaban solos. Estaban Florentino (Pérez, Real Madrid) y también Andrea Agnelli (Juventus). Yo dije que no pensaba continuar si no se solucionaba ese tema, y no se solucionó", relató.

Laporta explicó que entonces optaron por el acuerdo con Sixth Street, lo que permitió no firmar con CVC --propuesta de LaLiga--. "El acuerdo con CVC era por medio siglo, vendiendo el 25% de los derechos de televisión. Con Sixth Street fue por 25 años, por 688 millones, también el 25%, y lo recuperamos automáticamente al cabo de 25 años", detalló.

Según indicó, ese ingreso permitió reestructurar la deuda --junto a un préstamo inicial de Goldman Sachs-- e invertir en jugadores como Lewandowski y Raphinha. "Lewandowski funcionó desde el primer momento; Raphinha tuvo un primer año de adaptación. El cambio de Raphinha también tiene mérito de Deco y, evidentemente, de Flick", señaló. "Son situaciones que, en cierto modo, es como irte a la cama con tu enemigo. No es lo que más te gusta, pero lo haces por el bien del Barça", concluyó.