Laporta entrega 8.171 firmas, unas 2.000 menos que en 2021: "En ningún caso es una pérdida de confianza"

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona y precandidato a la reelección Joan Laporta ha entregado este lunes 8.171 firmas de apoyo de socios y socias en el Auditori 1899 y ha asegurado que la cifra, inferior a las 10.257 que presentó en la precampaña de enero de 2021, "en ningún caso" supone una "pérdida de confianza" por parte de los socios.

"Hemos venido a entregar las firmas de apoyo de socios y socias. Hemos conseguido 8.171 firmas y, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los socios y socias que nos han dado su apoyo en forma de firma", ha manifestado ante los medios, mostrándose "muy orgulloso y muy agradecido" por el trabajo del equipo de campaña y de los voluntarios.

Laporta, que en 2021 presentó 10.257 apoyos antes de ganar aquellas elecciones, ha relativizado la comparación con aquel proceso. "En ningún caso lo interpreto como una pérdida de confianza. Hay una obra de gobierno", ha afirmado. "Recoger firmas nunca es sencillo y estas las valoramos mucho, quizá más que en 2021, porque entonces veníamos de unas elecciones con mucha movilización, en un momento de cambio y con el club en una situación muy complicada".

A su juicio, el contexto actual es distinto. "Ahora el club está bien, ha recuperado la economía y hay una sensación de que las cosas funcionan. Incluso había quien nos decía: 'Si ya lo tenéis hecho, si el club está bien'. Y aun así, 8.171 socios y socias han entendido que había que hacer el esfuerzo de firmar", ha señalado.

El precandidato ha defendido que la gestión de los últimos años es "un aval" para volver a presentarse y ha asegurado que ahora quieren "rematar el trabajo" durante la campaña electoral. "Queremos explicar con tranquilidad y de manera contundente la obra realizada", ha apuntado.

En ese balance ha citado la "recuperación económica", el impulso al Spotify Camp Nou y el actual proyecto deportivo, con "Hansi Flick en el banquillo y Deco en los despachos", además de una plantilla que combina jugadores formados en casa con incorporaciones que, a su juicio, "hacen una fórmula que funciona".

Laporta ha insistido también en que su candidatura defiende que el club "siga siendo propiedad de sus socios y socias" y ha animado a la participación el próximo 15 de marzo. "Esperamos que muchos más socios y socias hagan el esfuerzo de votar", ha concluido, convencido de que afrontan la campaña con "la fuerza de nuestra historia, la fuerza de nuestro escudo y la fuerza de nuestras esencias".