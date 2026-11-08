Laporta: "Las relaciones con el Atlético pasaron por un momento difícil, pero tenemos aprecio mutuo"

Archivo - Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido que las relaciones con el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Riyadh Air Metropolitano, pasaron "por un momento difícil" por el interés azulgrana en Julián Álvarez, pero que ahora tienen "buena relación y aprecio es mutuo".

"(Las relaciones) Son buenas a nivel institucional y personal. Pasaron por un momento difícil, pero tenemos buena relación y el aprecio es mutuo", señaló el máximo mandatario del club 'culer' a su llegada a la comida de directivas en Madrid.

Además, quiso pasar página de la polémica sustitada por la oferta barcelonista por el argentino Julián Álvarez. "Julián es jugador del Atlético de Madrid, no es jugador nuestro, y nuestro entrenador y Simeone han sacado hierro al asunto. El tema está aclarado", manifestó.

"No voy a hablar de Julián Álvarez, ya se ha hablado de este tema suficientemente. Produjo unas distorsiones entre las dos directivas, entre las dos instituciones. Tenemos una gran relación institucional con el Atlético de Madrid, la queremos seguir teniendo y, por lo tanto, no voy a comentar estos temas", añadió.

Por último, Laporta alabó el trabajo del brasileño Raphinha. "Es un '9' muy potente, fiches a quien fiches. Y no solo juega de '9', sino que juega en muchas posiciones en ataque y se mueve por todo el campo. Raphinha es el mejor jugador del mundo en su posición y es muy completo", concluyó.