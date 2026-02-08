Laporta: "La Superliga se fue deshilachando y la situación con el Madrid era incómoda"

Archivo - Joan Laporta - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, hizo balance de su segundo mandato este domingo en una entrevista a los medios del club y valoró el "buen camino" que sigue el club azulgrana tras la mala herencia que recibió, al tiempo que explicó su buena relación con LaLiga, UEFA y FIFA, después del adiós a la Superliga.

"El balance es bueno. Hemos trabajado colectivamente para que la alegría se instale de nuevo en el barcelonismo. Tenemos un equipo que enamora. Tenemos que estar orgullosos porque el culé está contento, porque está viviendo un momento bonito de nuestra historia, gracias a que hemos tomado buenas decisiones. Todo es gracias al socio, que nos ha dado confianza", dijo Laporta en una entrevista en el Spotify Camp Nou.

El máximo mandatario del club catalán afrona el inicio del proceso electoral que culminará el 15 de marzo con las elecciones a la presidencia en busca de un tercer mandato. "El reto más importante ha sido dar la vuelta a la herencia que recibimos. Recuperar la confianza de renegociar deuda, obtener garantías de viabilidad con las palancas. Hemos salvado al club y estamos en un momento de recuperación económica. La decisión del Camp Nou es muy importante, pero ejecutarlo ha sido difícil", afirmó.

Por otro lado, Laporta explicó que mantiene retos como "conseguir una estabilidad presupuestaria" e invertir más en el resto de deportes, como el baloncesto. Además, el presidente del Barça valoró la buena pinta del primer equipo de fútbol, con las buenas decisiones de apostar por Hansi Flikc, por Dento y por "jugadores de la casa". "Vamos por buen camino, había una crisis deportiva, económica e institucional, no era fácil", afirmó.

"Lidero con pasión porque amo el Barça. Asumo las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yo no me escondo y doy la cara, pero las decisiones son tomadas de manera consensuada con la Junta", añadió, antes de valorar la normalidad en las relaciones con otras instituciones y el adiós oficial a la Superliga.

"Hemos conseguido. Debe haber concordia entre las instituciones. Puede haber controversias sobre todo con las normas de control económica y cómo se aplican esas cosas con la Liga hubo cierta controversia, tenemos una relación de normalidad, correcta. Con la Federación española estamos muy bien, con una relación fluida y permanente. Con la UEFA hemos regresado a la familia del fútbol, definitivamente hemos dejado la Superliga. Con la FIFA también tenemos buena relación", apuntó.

Laporta explicó que la Superliga se fue "deshilachando" y que la mala relación con el Real Madrid lo hacía aún más "incómodo". "Hemos dejado la Superliga porque es un proyecto que no se podía implementar, se fue deshilachando. Ha servido para que UEFA se adapte en formatos. La relación con el Real Madrid no es buena y era una situación de incomodidad permanente", explicó.

"El Barça ha actuado correctamente y con total transparencia. Vamos a intentar buscar la sostenibilidad del fútbol europeo y vamos a contribuir a la paz del fútbol", terminó.