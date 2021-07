Laporte: "Hemos luchado muchísimo y tenemos muchas ganas de más"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Aymeric Laporte ha explicado que su equipo ha "luchado muchísimo" para llegar a cuartos de final de la Eurocopa, pero que todavía tienen "muchas ganas de más" y que este viernes ante Suiza deben "estar más atentos y corregir cosas" para no volver a encajar tres goles, como ocurrió ante Croacia.

"Somos conscientes de que todos los partidos son muy importantes. Hemos luchado muchísimo para estar aquí y tenemos que mirar los partidos como si fueran finales todos. Sabemos que no podemos fallar porque el mínimo fallo sería volver a casa. Nuestro objetivo es el mismo de todos: llegar lo más lejos posible", valoró Laporte ante la prensa.

"No sé si somos favoritos, eso nos lo dirá lo que nos viene por delante", dijo el central, añadiendo que ya han "demostrado" que son "una selección muy buena, un grupo espectacular y muy difícil de batir". "Llevamos varios partidos haciéndolo bien y por eso estamos en cuartos de final. Tenemos muchas ganas de más", avisó.

Repasando el camino de España en esta Eurocopa, con dos empates y dos victorias, aseguró que merecieron "más" en los dos primeros partido, pero que "no salió tan bien". "En el fútbol no se puede ganar 3-0 todos los días y menos en una competición internacional como esta. Los rivales también quieren ganar. Puede ser que nos hayan salido mejores partidos contra grandes selecciones, pero todos los rivales son difíciles", analizó.

En cuanto al último duelo ante Croacia, el zaguero comentó el empate balcánico con dos goles en los compases finales. "Hemos vueltos a ver esos diez últimos minutos y no lo hemos hecho tan mal como para encajar dos goles. A otras selecciones les ha pasado lo mismo en esta misma ronda. No es que haya un problema defensivo, es que a veces tú metes dos goles y a veces te meten dos. Evidentemente tenemos que ser autocríticos, pensar que esto no se puede producir e intentar mejorar las cosas. Debemos estar más atentos y corregir cosas, pero lo más importante del fútbol es ganar y es lo que hemos hecho", recordó.

"HE DICHO UNA Y DIEZ VECES QUE ESTOY MUY FELIZ DE ESTAR AQUÍ"

A nivel personal, Laporte reiteró lo que ya ha dicho "una y diez veces". "Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir grupo con esta tripa, con estos compañeros que me han acogido muy bien desde el primer minuto, el 'staff', el presidente, desde el minuto uno me he sentido muy a gusto y estoy muy contento por ello", agradeció.

Tras la sorprendente eliminación de Francia en octavos, el jugador del Manchester City finalmente no se enfrentará a la otra selección con la que podría haber jugador y prefirió no pensar si hubiera tenido más presión llegado ese hipotético duelo. "Puede que sí, puede que no, no lo sé. No he vivido el momento. Estoy concentrado en el próximo partido, hay mucha ilusión y ganas y esperemos que todo salga bien", despejó.

Por último, se refirió a su convivencia en el centro de la zaga con Eric García, titular en los últimos partidos. "Hemos tenido la suerte de compartir vestuario en el club y aquí también. Es un grandísimo jugador, muy joven y que tiene muchísimo por delante. Nos complementamos muy bien en todos los sentidos. Él es diestro y yo zurdo y eso puede ser muy bueno para los dos en la salida de balón", concluyó.