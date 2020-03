Laporte, sobre el Liverpool: "Es muy difícil competir con un equipo que no falla"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Aymeric Laporte, defensa del Manchester City, ha afirmado este jueves sobre el Liverpool FC que "es muy difícil competir con un equipo que no falla", en alusión al imponente liderato de los 'reds' con 82 puntos en una Premier League que sigue ajena, por el momento, a las medidas de prevención contra el coronavirus en toda Europa.

"Aparte de la suerte que hayan podido tener, a nivel de puntos no se han dejado casi ninguno. Entonces, es muy difícil competir con un equipo que no falla", ha comentado Laporte en una entrevista exclusiva con DAZN España. Así, el Manchester City tiene 57 puntos y un partido menos que el Liverpool, aunque es patente la incertidumbre en torno a la competición inglesa a causa del brote de COVID-19.

Por otra parte, Laporte ha eludido describir a este Liverpool como mejor que otros conjuntos. "Tienen sus puntos fuertes, tienen a grandes jugadores. Pero también te digo, que estando en Bilbao con el Athletic, jugué contra un gran Barça y contra un gran Real Madrid. Son grandes equipos europeos, no te sabría decir si es el mejor equipo con quien me he enfrentado; pero uno de los mejores, igual sí", ha concluido.