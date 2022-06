La lateral Nuria Rábano, primer fichaje del FC Barcelona

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lateral española Nuria Rábano se ha convertido en el primer fichaje del FC Barcelona de cara a la próxima temporada, donde llega libre procedente de la Real Sociedad y firma hasta junio de 2024.

"Hace muy poco que empecé en la élite y la verdad es que he dado un salto muy grande. Es un fichaje muy importante para mí, personal y futbolísticamente, así que estoy encantada", dijo este viernes la jugadora nacida en Santiago de Compostela después de firmar su vinculación en el despacho presidencial del Camp Nou junto al presidente Joan Laporta y el directivo responsable, Xavier Puig.

A sus 23 años, Nuria Rábano llega al cuadro catalán tras erigirse como una de las mejores asistentes de una Real Sociedad que se clasificó para la Liga de Campeones por primera vez. Su debut en la Primera Iberdrola se produjo hace tres temporadas, con el Deportivo La Coruña.

"He jugado contra el Barça, sé su historia y he vivido experiencias muy bonitas para el fútbol femenino, venir aquí es un tren que no pasa siempre. Es una gran oportunidad", reconoció la futbolista.