Le Graët: "Francia no perdió por culpa del hotel"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, ha recalcado que la selección gala no fue eliminada de la Eurocopa por las condiciones de alojamiento del equipo ni por factores externos, y ha pedido hacer autocrítica y "hablar de fútbol".

"Dejemos de hablar de hotel. No perdimos por el hotel. Fue el centro de entrenamiento lo que realmente no fue bueno, quiero admitirlo. Pero si nos decimos a nosotros mismos que si hubiéramos cambiado de hotel no habríamos encajado los dos últimos goles contra Suiza...", señaló en declaraciones al diario deportivo francés L'Equipe.

Los medios de comunicación del país están afirmando que las condiciones de los 'bleus', que cayeron en la tanda de penaltis de octavos ante Suiza, no fueron las mejores durante el torneo continental. Además, se ha señalado a la directora general de la FFF, Florence Hardouin, después de que esta haya organizado durante la Euro un viaje a Budapest -con motivo del Francia-Hungría- para cumplir un acuerdo con patrocinadores.

"Debo recibirla en Guingamp en los próximos días para hacer balance. El cotilleo no es lo mío. Le tengo mucho cariño y la escucharé. Ella era responsable de toda la supervisión allí. Quizás tengo cosas que aprender que no sé. Puede que hayamos cometido errores, es posible", advirtió Le Graët.

El máximo mandatario de la FFF restó importancia a las críticas. "En el fútbol, cuando ganas, todo el mundo es genial. Y cuando pierdes, es culpa de otros. No estoy de acuerdo con eso. Fui a todos los partidos, iba y venía, no me siento capaz de quedarme de forma permanente. Delegué bastante y no voy a decir que lo que se puso en marcha se hizo mal. Jugamos los tres primeros partidos en buenas condiciones y el cuarto lo perdimos porque es fútbol. Tenemos que hablar de fútbol. El resto no importa", manifestó.