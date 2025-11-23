Lea Schüller se perderá la final de la Liga de Naciones ante España

Archivo - Lea Schüller con el Bayern Múnich - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 23 Nov. (dpa/EP) -

La internacional alemana Lea Schüller se perderá la final de la Liga de Naciones a doble partido contra España por motivos familiares, según informó este domingo la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

En un comunicado, la DFB detalló que el seleccionador Christian Wück ha convocado en su lugar a Linda Dallmann, compañera de la propia Schüller en el Bayern Múnich.

La ida de la eliminatoria final contra España se disputará el viernes 28 de noviembre en la ciudad germana de Kaiserslautern, en el suroeste de Alemania, y el de vuelta el martes 2 de diciembre en Madrid.

Schüller, de 28 años, perdió su puesto titular en la pasada Eurocopa, celebrada en verano en Suiza, en favor de Giovanna Hoffmann, del Leipzig, que tampoco jugará contra España por una rotura de ligamentos, y, más recientemente, a favor de Nicole Anyomi, del Frankfurt.

No obstante, la delantera sigue siendo considerada una pieza fundamental en la ofensiva del combinado germano, ya que ha marcado 54 goles en 82 partidos internacionales.