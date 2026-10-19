Legends organiza un torneo de EA Sports FC 27 que enfrentará a 64 aficionados en la previa de El Clásico

El Clásico comienza en Legends con un torneo de EA Sports FC 27 que enfrentará a 64 aficionados. - LALIGA

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se disputa este domingo, 25 de octubre, pero la rivalidad entre blancos y azulgranas comenzará dos días antes en el museo Legends: The Home of Football, en Madrid, con un torneo presencial de EA Sports FC 27, en el que 64 aficionados tendrán la oportunidad de defender los colores de uno de los dos equipos y llevarlo a la victoria en el terreno virtual.

Según un comunicado, la cita tendrá lugar el viernes 23 de octubre, de 17.00 a 23.00 horas, en la planta -1 de Legends, en plena Puerta del Sol de Madrid. "Durante seis horas, los participantes cambiarán el césped por los mandos para medir sus habilidades en una competición con una única regla: solo se podrá jugar con el Real Madrid o el FC Barcelona", avanzó la nota de prensa.

Las 64 plazas del torneo estarán abiertas a todos aquellos aficionados que quieran poner a prueba su talento en EA SPORTS FC 27. "Para optar a una de ellas, los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en la biografía del perfil oficial de Instagram de Legends. La organización seleccionará a los jugadores y contactará con ellos para confirmar su participación, además de establecer una lista de reserva para cubrir posibles bajas", informó el comunicado.

Además, la competición contará con diferentes premios para los mejores jugadores, ya que el ganador recibirá una camiseta del Real Madrid CF o del FC Barcelona, un Golden Pass del museo y un código del videojuego EA Sports FC 27. Y su victoria quedará inmortalizada en el museo, donde se expondrá una fotografía enmarcada del campeón como MVP Legends de FC 27 en la sala EA Sports.

El segundo clasificado también será reconocido con un Golden Pass de Legends y un código del videojuego. Por su parte, los 64 participantes recibirán 'merchandising' y una entrada gratuita para visitar el museo ese mismo día.