'Legends' y 'Panini' regalan el álbum oficial de cromos a los menores de 13 años que visiten el museo de Madrid

El álbum de cromos oficiales de LaLiga EA Sports 2026-27 en el anuncio de la colaboración entre Panini y Legends - LEGENDS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Legends, The Home of Football', y la editorial italiana 'Panini' regalarán a los menores de 13 años que visiten el museo en Madrid el álbum oficial de LaLiga EA Sports junto a dos sobres de cromos, con el objetivo de "acercar la pasión por el fútbol a los más pequeños".

"Con esta iniciativa, 'Legends' y 'Panini' unen dos formas complementarias de acercarse a la historia y al presente del fútbol. Mientras el museo permite recorrer algunos de los grandes momentos de este deporte a través de objetos y piezas originales, los álbumes de 'Panini' han acompañado durante décadas a distintas generaciones de aficionados en su manera de conocer a jugadores, equipos y competiciones", expresó 'Legends' en nota de prensa.

El pasado miércoles, 'Panini' y LaLiga anunciaron este miércoles los cromos oficiales de la competición junto al álbum para este temporada 2026-27, en la que se reunirá cerca de 600 cromos, en un acto en el que también celebraron la 55ª edición de esta colección.

"La promoción nace con el objetivo de enriquecer la experiencia de las familias que visitan 'Legends', incorporando un elemento especialmente pensado para los más pequeños y prolongando la experiencia del museo más allá de la propia visita", añadió la nota de prensa.

Esta acción se suma a la propuesta de 'Legends' "para acercar el patrimonio futbolístico a aficionados de todas las edades" con un museo reúne más de 4.000 piezas y una colección que recorre más de un siglo de historia de competiciones internacionales y nacionales, permitiendo descubrir de cerca algunos de los objetos vinculados a los grandes nombres y momentos del fútbol.