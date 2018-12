Leko: "Acabamos con 6 puntos de 18 posibles, borramos la imagen de hace dos años"

Publicado 11/12/2018 23:54:33 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Brujas, Ivan Leko, se ha mostrado satisfecho con la trayectoria de su equipo en la Liga de Campeones, culminada este martes con el empate ante el Atlético de Madrid (0-0), y ha afirmado que han mejorado la "imagen del fútbol belga", además de reconocer sus ganas de iniciar la Liga Europa.

"Perdimos una gran oportunidad, pero el Atlético fue muy fuerte. Estoy muy contento, acabamos con 6 de 18 puntos posibles y eso, comparado con hace dos años, es muy bueno. Ha sido una experiencia fantástica, también para los aficionados y para el club", declaró en rueda de prensa. "Al principio, había presión para borrar esos 0 de 18 puntos posibles de hace dos años, pero lo logramos, y es bueno para la imagen del fútbol belga. No solo fuimos un equipo simpático, lo hicimos bien también", añadió.

En este sentido, recalcó que quizás les faltó "un poco más de efectividad para estar en octavos". El desafortunado gol en propia contra Dortmund nos costó cinco puntos, pero esto es fútbol. Estoy feliz. El Atlético de Madrid vino primero y lo hemos impedido", subrayó.

Por último, se mostró muy satisfecho con la experiencia con el equipo en la máxima competición continental. "He aprendido mucho, esto fue un regalo para mí. Estoy mejor que hace tres meses, me alegro de haber tenido esta oportunidad y estoy agradecido por ella", señaló, antes de asegurar que todavía no piensa en la Liga Europa.

"Me gustaría jugar contra el Chelsea o contra el Arsenal, pero eso aún está muy lejos y ahora quiero disfrutar de nuestros resultados contra el Atlético y el Dortmund", concluyó.