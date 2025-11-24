Leo Messi lidera al Inter Miami a su primera Final de Conferencia

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Inter Miami CF ha vencido este domingo por 0-4 al FC Cincinnati en las semifinales de Conferencia de la MLS, con una exhibición del futbolista argentino Leo Messi, quien ha brillado con un gol y tres asistencias, liderando el pase de su equipo a la Final de la Conferencia Este por primera vez en su historia, además de aplazar un partido más las retiradas de sus compañeros Sergio Busquets y Jordi Alba.

Tras eliminar en la anterior ronda al Nashville SC en el tercer y definitivo encuentro, el Inter Miami se medía a partido único al FC Cincinnati por un puesto en la Final de Conferencia. Y como ha hecho tantas veces durante su carrera deportiva, Messi volvió a aparecer en los momentos importantes y lideró a los de Javier Mascherano con un gol y tres asistencias.

El técnico argentino sorprendió a todos dejando a Luis Suárez en el banquillo. En su lugar entró Mateo Silvetti, quien fue el encargado de asistir a Messi para que anotase el primer gol tras un remate de cabeza. El encuentro fue muy cómodo para el conjunto miamense que logró sentenciar el choque con dos goles en los primeros quince minutos de la segunda mitad.

Los argentinos Silvetti y Allende, ambos a pase de su compatriota Messi, fueron los encargados de marcar el segundo y el tercer tanto. El '10' cerró su magnifica actuación con otra asistencia a Allende, que puso el 0-4 definitivo en el marcador y selló la clasificación del Inter Miami a la Final de Conferencia.

Esta es la primera vez que el conjunto miamense alcanza la penúltima ronda de la MLS, en la que se medirán el próximo sábado (22.00 horas) al New York City Football Club, que sorprendió al Philadelphia Union (0-1) y que será el rival del equipo de Leo Messi, quien ya suma seis goles y seis asistencias en los 'Playoffs' y que está a dos partidos de conseguir la MLS.