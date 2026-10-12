Letexier y Turpin dirigen los partidos de Real Madrid y Betis en la segunda jornada

El colegiado galo arbitrará el duelo del conjunto blanco en Roma, mientras que su compatriota estará en La Cartuja

Archivo - El árbitro francés François Letexier en un partido con el Real Madrid en la Liga de Campeones
Archivo - El árbitro francés François Letexier en un partido con el Real Madrid en la Liga de Campeones - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 16:44
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   MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los árbitros franceses François Letexier y Clément Turpin han sido designados por la UEFA para dirigir los partidos del Real Madrid frente a la Roma y del Real Betis ante el Oporto, respectivamente, correspondientes a la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

   En el Stadio Olimpico de la capital italiana, Letexier estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, con Bastien Dechepy en la función de cuarto árbitro, mientras que el neerlandés Dennis Higler se encargará del Arbitraje Asistente de Vídeo (VAR) con la ayuda de su paisano Pol van Boekel.

   Por su parte, Turpin impartirá justicia en La Cartuja de Sevilla en un encuentro que contará con un equipo arbitral francés en el césped compuesto por Nicolas Danos y Benjamin Pages en las bandas y Jérémie Pignard como cuarto colegiado, al tiempo que Willy Delajod actuará como VAR con el auxilio de Mathieu Vernice.

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