El Levante se aferra al Ciutat para seguir con vida en la pelea por la permanencia

Archivo - El jugador del Levante Iker Losada y el de CA Osasuna Iker Muñoz durante el partido de la primera vuelta. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Levante recibe este viernes en el Ciutat de Valencia a CA Osasuna (21.00 horas), en la jornada 35 de LaLiga EA Sports, un encuentro decisivo para los granotas de cara a la permanencia, ya que una derrota frente a los rojillos podría dejarlos a siete puntos de la salvación a final de la jornada a falta de nueve puntos en juego.

Levante y CA Osasuna abren la jornada 35 de LaLiga EA Sports en un partido clave en la lucha por la permanencia. Los locales, que son penúltimos a cuatro puntos de la salvación y sólo han sacado en uno de los últimos seis puntos, necesitan la victoria para seguir vivos en la pelea por la permanencia. Por ello, se aferran a su buena dinámica en casa para tomar aire.

Los granotas encadenan tres victorias consecutivas y han sumado 13 de los últimos 15 puntos que han disputado en el Ciutat, donde sólo Villarreal y Valencia han conseguido ganar en la segunda vuelta. Además, tendrán en frente a un rival que está teniendo en los encuentros lejos de El Sadar el hándicap que le ha impedido estar metido de lleno en la lucha por Europa.

Los navarros sólo han ganado dos partidos fuera de casa y acumulan cinco jornadas sin hacerlo. Eso sí, en sus últimas seis visitas al Ciutat de Valencia sólo ha caído derrotado en una --tres victorias y dos empates--. Una buena racha en la capital del Turia que quiere alargar para colocarse, al menos de manera momentánea, en la séptima posición. Eso sí, volverán a no poder contar con su jugador más desequilibrante en ataque, Víctor Muñoz, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo.

En el lado levantinista, los pupilos de Luis Castro, que no podrá contar con el sancionado Kervin Arriaga, ni los lesionados Iván Romero y Carlos Álvarez, se agarran al buen momento goleador que vive Carlos Espí. El joven delantero valenciano ha marcado ocho goles en los últimos nueve partidos y ya es el máximo goleador del equipo en la temporada.

Además, necesitarán recuperar la solidez defensiva mostrada antes de caer goleados frente al Villarreal (5-1), con tres partidos consecutivos manteniendo la portería a cero. Y es que, tres de las últimas cuatro victorias en casa se cimentaron desde la defensa, no encajando ningún tanto. Una imbatibilidad que no tendrán fácil ante Osasuna, que ha marcado en siete de sus últimos ocho partidos y cuenta con Ante Budimir --16 goles esta Liga-- como principal arma.

PROGRAMA DE LA JORNADA 35 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 8.

Levante - Osasuna. Munuera Montero (C.Andaluz)21.00 horas.

Sábado 9.

Elche - Alavés14.00 horas.

Sevilla - Espanyol16.15 horas.

At. Madrid - RC Celta18.30 horas.

Real Sociedad - Real Betis21.00 horas.

Domingo 10.

Mallorca - Villarreal14.00 horas.

Athletic Club - Valencia16.15 horas.

Real Oviedo - Getafe18.30 horas.

Barcelona - Real Madrid21.00 horas.

Lunes 11.

Rayo Vallecano - Girona21.00 horas.