Levante y Getafe confrontan objetivos opuestos en el Ciutat

Archivo - Luis Milla y Carlos Álvarez en el Getafe CF-Levante UD de la primera vuelta - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD busca este lunes ante el Getafe CF en el Ciutat de València (21.00 horas), en el último partido de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports, un triunfo que le permita seguir soñando con la permanencia, todo frente a un rival que apura sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada.

El conjunto granota interrumpió la jornada anterior en Anoeta (2-0) una racha de cuatro partidos seguidos puntuando -dos victorias y dos empates-, además frente a rivales directos por la salvación como Real Oviedo, Rayo Vallecano, Girona y Deportivo Alavés. Con 26 puntos, la zona de permanencia está a seis, por lo que deberán exigirse al máximo en estas últimas ocho fechas.

Eso sí, los de Luís Castro, que no podrá sentarse en el banquillo por acumulación de tarjetas, esperan agarrarse este lunes a su fortaleza en casa, donde han cosechado siete de sus últimos ocho puntos, los mismos que habían logrado en sus primeros 12 encuentros como local de la temporada.

Enfrente, el Getafe atraviesa un momento dulce que le ha hecho auparse a la octava plaza con 41 unidades, a tres de la sexta posición. Disputar competición continental es todavía un objetivo posible para los de José Bordalás -que tampoco podrá dirigir a los suyos por sanción-, que tratarán de apurar sus opciones en este tramo final de curso.

A su favor, las seis victorias conseguidas en sus últimos ocho compromisos disputados -solo cayeron ante el Atlético de Madrid y ante el Sevilla FC-, algunas de ellas sonadas como la lograda ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un tanto de Martín Satriano.

Roger Brugué, lesionado de larga duración, es la única baja segura para el cuadro valenciano, que se mantiene pendiente del estado de Matías Moreno y Unai Elgezabal, ambos con molestias. Los azulones, por su parte, lamentarán las ausencias de Juanmi Jiménez y Borja Mayoral, lesionados, y de Mauro Arambarri, que debe cumplir ciclo de amarillas.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Levante UD - Getafe CF. Quintero González (C.Andaluz) 21.00 horas.