Levante - Real Madrid: Fecha y hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este martes al Levante UD en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que el conjunto merengue llega lanzado por su pleno de victorias y en lo más alto de la tabla, antes del derbi en el Riyadh Air Metropolitano el próximo sábado, mientras los 'granotas' reciben al líder impulsados por su primer triunfo para estrenarse también en casa.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante UD: Ryan; Víctor García, Elgezabal, Moreno, Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Etta Eyong e Iván Romero.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García; Camavinga, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Rodrygo.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y Real Madrid de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el martes 23 de septiembre a las 21.30 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los blancos se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar+ LaLiga.