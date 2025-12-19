Levante - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el Ciutat de Valencia, el Levante y la Real Sociedad buscan reaccionar a sus malas rachas de resultados, en un choque directo por la permanencia. Los 'txuri urdin' encadenan tres derrotas en Liga, que le han costado el puesto a Sergio Francisco, y se han acercado peligrosamente a los puestos de descenso, de los que los separan un solo punto. Por su parte, los granotas son colistas con 10 puntos, a cinco de la salvación, y han caído en sus últimos seis duelos ligueros.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sánchez; Vencedor, Arriaga; Álvarez, Pablo Martínez, Losada; y Romero.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Jon Martín, Zubeldia, Segio Gómez; Méndez, Gorrotxa, Soler; Kubo, Oyarzabal y Guedes.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y Real Sociedad de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 20 de diciembre a las 16.15 horas en el Ciutat de Valencia.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.