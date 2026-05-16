Lewandowski anuncia su adiós al Barça: "La misión está cumplida"

Archivo - Robert Lewandowski con el FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero polaco Robert Lewandowski ha anunciado este sábado que no continuará en el FC Barcelona el próximo curso, por lo que pone fin a una etapa de cuatro temporadas en las que ha ganado tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España con el conjunto azulgrana y con que que considera que "la misión está cumplida".

"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra", señaló en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Además, dio las gracias a todos los que le han acompañado en su aventura en Barcelona. "Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya", apuntó.

Así Lewandowski, de 38 años, disputará este domingo ante el Real Betis (21.15 horas) su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barça. El polaco se despedirá del equipo 'culer' tras haber marcado, hasta el momento, 119 goles en 191 partidos, que le han convertido en el decimocuarto máximo goleador de la historia del club.

En estas cuatro temporadas como azulgrana, ha podido ganar tres campeonatos de LaLiga EA Sports, así como una Copa del Rey y tres Supercopas de España.