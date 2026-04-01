Lewandowski y su futuro en la selección de Polonia: "Necesito tomarme un tiempo y pensarlo"

BERLÍN, 1 Abr. (dpa/EP) -

El delantero Robert Lewandowski insinuó una posible retirada de la selección polaca tras no lograr la clasificación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, ya que necesita tomarse "un tiempo y pensarlo".

Lewandowski, de 37 años, publicó una foto en la red social 'Instagram', con el brazalete de capitán en la mano, tras la derrota por 3-2 de su equipo en la final de la 'repesca' ante Suecia, en una publicación que incluía la canción 'Time To Say Goodbye' (Hora de decir adiós).

El delantero del FC Barcelona no quiso calificar la publicación como una despedida, sino como "un mensaje para los aficionados". "Necesito tomarme un tiempo y pensarlo, sin hacer ninguna declaración por ahora. Volveré al club... todavía me quedan algunos partidos por jugar. Esta publicación no es una declaración", señaló el delantero tras el encuentro.