Lewandowski: "No quería ponerme en el espejo dentro de 10 años y decirme que no cumplí este sueño en España"

MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 20 Jul. (dpa/EP) -

El delantero polaco Robert Lewandowski, nuevo jugador del FC Barcelona, insiste en que no quería tener el remordimiento cuando acabase su carrera no haber cumplido "este sueño" de jugar en España y no haber sacado "todo" a su carrera deportiva.

"Suena repetitivo, pero no quería ponerme ante al espejo dentro de diez años y decirme a mí mismo que no saqué todo de mi carrera, que no fui capaz de cumplir este sueño de la liga española. En mi cabeza estaba que este paso es el correcto, exactamente ahora", explicó Lewandowski en declaraciones publicadas este miércoles por 'Sport Bild'.

Además, sobre su antiguo club, el Bayern Múnich, cree que no le echará de menos porque cuenta con un ataque "magníficamente dotado". "Pueden manejarlo muy bien, incluso sin un sustituto para mí. Los jugadores tendrán más responsabilidad a la hora de marcar goles y podrán crecer en ese papel, marcarán más goles", pronosticó el internacional.