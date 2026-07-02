Santi Cazorla anuncia su retirada

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista internacional español Santi Cazorla ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional a los 41 años, tras una carrera de más de 20 años en la que ha conseguido numerosos títulos entre los que destacan dos Eurocopas, y en la que ha defendido las camisetas de Villarreal, Arsenal, Málaga y Real Oviedo, entre otros.

"Ahora, cuando todo se apaga, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja. El final no estaba en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó. Hay historias que no se cierran, se quedan para siempre, como un ocho, como el infinito", confiesa el campeón de Europa con la selección española en un video despedida publicado en sus redes sociales.

Cazorla recalcó que algunas historias "no terminan, solo te devuelven al principio". "No empezó en un gran estadio ni bajo los focos, empezó en un campo cualquiera, con un balón y un niño que solo quería jugar al fútbol. De allí salí y poco a poco fui haciendo mi camino. Viví cosas muy bonitas y también viví momentos difíciles que no esperaba pero nunca dejé de intentarlo, y al final volví, no para cerrar nada, sino para volver a sentirlo, para recordar por qué empecé", señala.

El centrocampista asturiano pone fin a su carrera tras más de dos décadas en el fútbol profesional, en las que ha defendido las camisetas de Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga, Arsenal, Al-Sadd y Real Oviedo. Además, defendió la camiseta de la selección española en 81 ocasiones, disputando dos Eurocopas, un Mundial y dos Copas Confederaciones.

Cazorla se retira del fútbol, a sus 41 años, con un palmarés notable, en el que destacan dos Eurocopas con la selección española, dos FA Cup y dos Community Shield con el Arsenal, y dos Copas del Emir y dos ligas Catarís con el Al-Sadd, además de un ascenso a Primera División con el Real Oviedo.