La Real Sociedad traspasa a Brais Méndez al Columbus Crew

Archivo - El centrocampista Brais Méndez durante un partido con la Real Sociedad - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad confirmó este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Columbus Crew estadounidense para el traspaso del centrocampista español Brais Méndez, un acuerdo supeditado a que el jugador supere el reconocimiento médico y obtenga el permiso de trabajo.

El gallego se marcha del club donostiarra, al que llegó en el verano de 2022 procedente del RC Celta, con 166 partidos oficiales disputados y 33 goles marcados. "El de Mos ha ofrecido un rendimiento magnífico durante todo este tiempo y ha sido uno de los artífices de los recientes éxitos del club 'txuri urdin'", remarcó el conjunto de San Sebastián.

"Llegar y aportar, fue todo uno. Recordaremos sus actuaciones en la Champions, su magia y ese último pase sólo al alcance de los elegidos. Ahora emprende una nueva etapa profesional para la que le deseamos la mayor de las suertes. Gracias por todo, Brais", le despidió la Real.

Por su parte, el Columbus Crew indicó que Méndez tendrá un contrato hasta la temporada 2028-2029 con opción a prorrogarlo por una más y se mostró "encantado" de su fichaje. "Su gran nivel técnico y su comprensión del juego, demostradas en una de las mejores ligas del mundo, tendrán un impacto positivo en nuestra plantilla", declaró el director general, Issa Tall.