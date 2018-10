Liga y AFE "siguen trabajando" para tratar de desconvocar la huelga para este próximo fin de semana

Actualizado 22/08/2011 17:17:32 CET

Luis Gil (AFE): "Me gustaría ser optimista, pero no lo soy, el paro seguirá vigente si no hay acuerdo en la totalidad"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "siguen trabajando" para tratar de desconvocar la huelga de futbolistas prevista para la segunda jornada de las Ligas BBVA y Adelante, que se disputa del viernes 26 al lunes 29 de agosto, informaron tras la reunión celebrada este lunes en la sede de la patronal de clubes.

"Seguimos trabajando intensamente y buscando las respuestas a muchas de las preguntas que hay encima de la mesa. Siempre hemos dicho que estamos al límite de nuestras capacidades y, con eso, vamos a tratar de buscar acercamientos y seguir trabajando. El límite es que se desconvoque la huelga para que haya fútbol este fin de semana", comentó el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán.

Astiazarán se manifestó así en una rueda de prensa junto a los representantes de los clubes que también han participado en la reunión, desde las 12.10 horas y hasta las 14.30, con el sindicato de futbolistas, el presidente del Valencia, Manuel Lorente; el del Levante y vicepresidente primero de la Liga, Francisco 'Quico' Catalán, Clemente Villaverde, gerente del Atlético de Madrid; y Víctor Martín, director general del Numancia.

Quico Catalán quiso expresar la unidad de los clubes profesionales entorno al presidente de la Liga. "Seguimos avanzando para cumplir con el mandato de todos los clubes y es que este fin de semana haya fútbol. Seguimos presentando propuestas y ojalá estas propuestas sean aceptadas por la AFE. Creo que ha sido una reunión más de trabajo que de negociación. Todos los clubes de fútbol defienden lo mismo", dijo Catalán.

LA AFE, PESIMISTA

Por su parte, el gerente de la AFE, Luis Gil, confirmó que "no hay acuerdo aún" para desconvocar el paro de los futbolistas por segundo fin de semana consecutivo. "El problema es el que hay. Entendemos que la gente quiere fútbol, pero pensamos en los jugadores que no cobran", señaló.

En este sentido, Gil dijo que si no se llega a un acuerdo "en la totalidad, la convocatoria de huelga seguirá vigente". "Me gustaría ser más optimista, pero no lo soy. Ahora mismo el paro sigue vigente y vamos a seguir trabajando para acercar los planteamientos", subrayó el exjugador del Sevilla y Elche.

Esta misma tarde, a partir de las 16.00 horas, y este martes por la mañana proseguirán las reuniones entre los grupos de trabajo de la LFP y AFE, integrados por abogados y asesores jurídicos de ambos organismos, y Astiazarán y el presidente de la AFE, Luis Rubiales, se incorporarán a las mismas desde las 16.00 horas del martes 23.