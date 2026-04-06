Liga F convoca elecciones a la Presidencia

Archivo - Beatriz Alvarez, en su etapa como presidenta de Liga F, durante un Congreso sobre deporte femenino. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Liga F convocó este lunes elecciones a la Presidencia, que se celebrarán el 22 de abril, si hay una única candidatura, y el 5 de mayo en caso de que haya más de una, iniciando así el proceso electoral y estableciendo el periodo de presentación de propuestas entre el 7 y el 15 de abril.

"Con motivo de la vacante a la Presidencia de Liga F, la Comisión Electoral, integrada por los clubes Sevilla FC, Granada CF y Costa Adeje Tenerife, se ha reunido este lunes para proceder a la convocatoria de elecciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Electoral de Liga F, dando así inicio al proceso electoral", anunció la entidad en un comunicado.

Así, esta Comisión Electoral aprobó el calendario electoral, después de la dimisión como presidenta de Beatriz Álvarez el pasado 30 de marzo, estableciendo el periodo de presentación de candidaturas a la Presidencia entre el 7 y el 15 de abril, ambos inclusive. Después, las elecciones se celebrarán el 22 de abril, si hay una única candidatura, y el 5 de mayo en caso de que haya más de una.

Tal y como se establece estatutaria y reglamentariamente, será necesario presentar un mínimo de cuatro avales para formalizar la candidatura. "El modelo de aval, aprobado por la Comisión Electoral, fue distribuido entre los clubes y SAD asociados junto con el calendario electoral y el resto de documentación relativa al proceso", informó el comunicado.