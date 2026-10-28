Liga F decreta un minuto de silencio en sus partidos de la jornada 9 por el accidente ferroviario de Toledo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liga F anunció un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos correspondientes a la jornada 9 de Liga F Moeve, que se disputará este fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre, en memoria de las víctimas fallecidas en el grave accidente ferroviario ocurrido entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

"Los clubes, las futbolistas y las árbitras de la competición, así como todos los aficionados que se den cita en los estadios, rendirán este sentido homenaje como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas que han perdido la vida en esta tragedia, que ha causado una profunda consternación", señaló la patronal en un comunicado.

El organismo que preside Beatriz Álvarez busca con este gesto "trasladar su más sentido pésame y solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas, así como expresar su cercanía y apoyo a todas las personas afectadas por este trágico suceso". "El fútbol femenino profesional se une así al dolor de toda la sociedad española en estos momentos de duelo", sentenció.