La Liga F Moeve firma el mejor arranque televisivo de su historia

Kerolin Nicoli of FC Barcelona in action during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Costa Adeje Tenerife at Johan Cruyff Stadium on August 30, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve ha comenzado la temporada 2026-27 con un nuevo récord televisivo porque su primera jornada alcanzó una audiencia de más de 450.000 espectadores y un crecimiento superior al 300% respecto al arranque de la pasada campaña, "convirtiéndose en la jornada inaugural más vista de la historia".

Así lo destacó Liga F este jueves en una nota de prensa. "El dato confirma la tendencia de crecimiento sostenido de las audiencias de la competición y refuerza la estrategia audiovisual impulsada por Liga F y sus clubes", añadió la patronal liguera en su comunicado.

"El modelo mantiene esta temporada la apuesta iniciada el pasado curso por combinar la oferta de pago y las retransmisiones en abierto como dos vías complementarias, con el objetivo de maximizar la visibilidad de la competición, llegar a nuevos públicos y continuar haciendo crecer sus audiencias", subrayó el mismo texto de prensa.

"La nueva distribución audiovisual en España, con DAZN ofreciendo los ocho partidos de cada jornada y TVE y 3Cat/TV3 hasta cuatro encuentros en abierto, permite que la mitad de los partidos de la Liga F Moeve puedan verse gratuitamente cada fin de semana, reforzando la exposición de los clubes, las futbolistas y los patrocinadores", agregó la nota.

Este récord, acorde al comunicado, "da continuidad al importante crecimiento registrado durante las últimas temporadas" porque la Liga F Moeve cerró el pasado curso 2025-26 con una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, un 11,2% más que la temporada anterior.

"Desde la temporada 2022-23, cuando la competición registró 3,3 millones, su audiencia acumulada se ha más que duplicado, consolidando una evolución sostenida al alza", detalló la patronal encabezada por Beatriz Álvarez, informando luego de sus más inminentes planes.

"Liga F continuará durante las próximas semanas avanzando en la comercialización y adjudicación de los derechos audiovisuales de la Liga F Moeve en los diferentes mercados internacionales, tras optar por una estrategia de comercialización por territorios que permita adaptarse a las características y oportunidades de cada mercado", avisó la nota.

"El objetivo es seguir ampliando la dimensión internacional de la Liga F Moeve, incrementar su alcance y acercar la competición a un número cada vez mayor de aficionados en todo el mundo, haciendo de la visibilidad y del crecimiento de las audiencias una de las bases sobre las que construir su valor futuro", concluyó la patronal en su texto.