Liga F y Puma presentan el nuevo balón oficial de invierno

Versión del balón Stellar Nitro Ultimate para los meses de invierno de la Liga F Moeve 2026-27. - LIGA F

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liga F y la marca Puma presentaron este lunes la nueva versión del balón Stellar Nitro Ultimate para los meses de invierno, con el que se disputarán los partidos de la jornada 9 a la 18 y de la 22 a la 25 de la Liga F Moeve.

"El amarillo se convierte en el gran protagonista de este nuevo modelo, con un diseño de alta visibilidad pensado para destacar sobre la nieve, la lluvia y en condiciones adversas. Un balón creado para mantenerse visible en todo momento y acompañar el ritmo de una competición que no se detiene con la llegada del frío", destacó el comunicado de la competición.

El nuevo balón, creado en el NITRO LAB, mantiene la tecnología NITROFOAM de Puma, inyectando espuma con nitrógeno para un máximo retorno de energía. También conserva la construcción de 4+4 paneles, diseñada para "equilibrar el flujo de aire, reducir la resistencia y ofrecer un vuelo estable y preciso", así como la superficie exterior texturizada y con relieve que "ayuda al balón a acelerar más rápidamente al salir del pie y a mantener la velocidad durante el vuelo".

Visualmente, el amarillo adquiere ahora el protagonismo y se combina con formas orgánicas y fluidas que transmiten velocidad. Ese tono predominante contrasta con formas oscuras para aportar "fuerza visual" y destacar sobre el césped.