Linda Caicedo renueva con el Real Madrid hasta 2031

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delantera colombiana Linda Caicedo ha ampliado a seis temporadas su contrato con el Real Madrid, hasta el 30 de junio de 2031, ha anunciado este lunes el club blanco.

La de Cali llegó a la entidad madridista en 2023, con tan solo 18 años, y desde entonces ha jugado 99 partidos y ha marcado 26 goles con el equipo blanco.

Caicedo conquistó el premio Golden Girl de 2023, y además ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). También fue reconocida la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición.

Linda Caicedo debutó con la selección absoluta de Colombia con tan solo 14 años, con la que ha sido subcampeona de las dos últimas ediciones de la Copa América -2022 y 2025-, y fue incluida en el once ideal de la Copa América 2025.