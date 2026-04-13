El Liverpool apela a Anfield para remontar al campeón

Desiré Doue (PSG) junto a Joe Gomez (Liverpool) en el encuentro de ida. - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Liverpool y Paris Saint-Germain se enfrentan este martes en Anfield (21.00 horas), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un partido al que el vigente campeón de Europa llega con una renta de dos goles después de la victoria en el Parque de los Príncipes, y en el que los locales apelarán a la magia de su estadio para meterse en unas semifinales de Champions por primera vez en cuatro años.

Anfield decidirá uno de los semifinalistas de la Liga de Campeones entre Liverpool y PSG. Una eliminatoria que llega al templo del fútbol inglés favorable a los parisinos, que fueron muy superiores en la ida e hicieron valer su dominio con un resultado de 2-0, incluso corto por lo que se vio sobre el césped. Así, los ingleses están vivos en la eliminatoria pese a la desventaja, y se aferran a la magia de las noches europeas en su estadio para conseguir remontar.

Y no hay que mirar muy atrás para encontrar precedentes. En 2019, el FC Barcelona de Leo Messi llegaba a Anfield con un 3-0 de renta de la ida, y los ingleses lograrían dar la vuelta a la eliminatoria con un 4-0 histórico que sería la antesala de su sexta 'orejona'. También lo haría de camino al título en la temporada 1976-77, en octavos de final remontó al Trabzonspor el 1-0 de la ida con un 3-0 en casa, y en semifinales ante el Saint-Étienne el 1-0 con un 3-1.

Y la más reciente de todas ocurrió hace apenas unas semanas, cuando los de Arne Slot dieron la vuelta al 1-0 que consiguió el Galatasaray en Estambul con un contundente 4-0. Un triunfo que es el cuarto que ha conseguido en esta edición, de los cinco que ha disputado, en casa. Y es que, ante su público ha ganado siete de sus nueve últimos partidos en Champions, cinco de ellos con resultados que, al menos, mandarían la eliminatoria a la prórroga.

Por su parte, el campeón francés se aferra a lo mostrado en el terreno de juego para colarse por primera vez en su historia en tres semifinales consecutivas de Liga de Campeones. Los pupilos de Luis Enrique pasaron por encima al Liverpool en la ida, y solo la falta de acierto evitó la goleada. Hasta 18 veces remataron los parisinos en un partido en el que generaron 2,4 goles esperados, tuvieron el 74% de la posesión y dejaron tres intentos de disparo, ninguno de ellos a puerta, sobre la meta defendida por Safonov.

Además, la temporada pasada, en la ronda de octavos de final, ya consiguieron asaltar Anfield (0-1) para dejar en la estocada a los ingleses. Y esta misma campaña, en la ronda anterior, también ganaron en territorio inglés al Chelsea (0-3) para confirmar su presencia entre los ocho mejores equipos de Europa. Datos a los que se suma que sólo el Real Madrid, en la temporada 2021-22, ha sido capaz de remontarles una eliminatoria en la que hayan ganado desde 2019.

En lo futbolístico, el Liverpool deberá mejorar en el centro del campo si quiere tener alguna opción, ya que estuvo sometido en un encuentro de ida en el que Vitinha, Zaïre-Emery y Joao Neves fueron dueños y señores del duelo. Así, la intensidad que pueda poner en acción el trivote formado por Mac Allister, Grevenberch y Szoboszlai será clave. También necesitarán la mejor versión de Florian Wirtz, desaparecido en la ida, y Mohamed Salah, que no jugó ni un solo minuto en la ida pero que viene de marcar en Premier ante el Fulham.

En el apartado de bajas, Slot no podrá contar con los lesionados Alisson Becker y Watunaru Endo, mientras que Luis Enrique tiene la única baja de Fabián Ruiz, ya que Bradley Barcola, que se ha perdido por lesión los tres últimos compromisos de los parisinos, se ha recuperado a tiempo para la cita. Pese a ello, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia y Desire Doue, los dos últimos goleadores en la ida, apuntan a la titularidad.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LIVERPOOL: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Anfield.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.