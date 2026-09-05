El Liverpool de Iraola consigue su primera victoria en la Premier gracias a un doblete de Isak

Alexander Isak celebra uno de sus goles con el Liverpool FC ante el Ipswich Town - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Andoni Iraola logró su primera victoria en la Premier League como entrenador del Liverpool FC tras imponerse este viernes al recién ascendido Ipswich Town por 0-2 gracias a un doblete del delantero sueco Alexander Isak.

Los 'Reds' no habían arrancado demasiado bien el campeonato doméstico, con dos empate en sus dos primeros partidos, pero dos tempraneros tantos del exdelantero de la Real Sociedad le dieron sus tres primeros puntos y un refuerzo anímico antes de recibir al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El extremo español campeón del mundo Víctor Muñoz fue titular en el equipo que dispuso Iraola y disputó 66 minutos, siendo sustituido por el extremo francés Bradley Barcola, que debutó con el Liverpool que ha pagado más de 120 millones de euros por su fichaje al PSG.